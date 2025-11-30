「日本代表に緊急事態だ」新天地で出番減…森保ジャパン主力の苦境に韓国メディアが驚き「日本のキム・ミンジェが誤った判断をした」「悲惨なポジション変更」
今季からアヤックスに加入した板倉滉は、開幕当初からCBのレギュラーとしてプレーしてきたものの、コンディション不良もあり、ここにきてベンチスタートの試合が増えている。
ヨン・ハイティンハ監督が解任され、フレッド・フリム暫定監督体制となったなか、11月25日に行なわれたチャンピオンズリーグのベンフィカ戦（０−２）では、主戦場のCBではなくアンカーでの出場となった。
本人は試合後、試合前日にフリム暫定監督に「自分の現状には全く納得していません」と伝えたこと、その場でボランチ起用を告げられたことを明かしている。
そんな、日本代表の主軸の現状について注目したのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「日本代表に緊急事態だ！日本のキム・ミンジェが誤った判断をしてしまった。出場時間への不満 、悲惨なポジション変更で、波乱含みの状況となった」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「彼は自身の出場時間への不満を公に表明した。これは日本代表にとっても歓迎できない状況だ」
同メディアは「板倉は夏の移籍市場でヨーロッパ５大リーグではなくアヤックスへの移籍を選択した。しかし、この決断は満足のいくものになっていない。ベンフィカ戦まで３試合連続で出番なしで、レギュラー争いで押し出された。監督に出場機会を求めたにもかかわらず、慣れない守備的MFのポジションでプレーせざるを得ず、結局は監督の期待に応えられなかった」と続け、こう締め括っている。
「板倉の苦戦は今後も続くと思われ、来年のワールドカップに向けて準備を進める日本代表は苦境に立たされている」
指揮官との会話については、不満を述べたというよりは、自分のパフォーマンスには納得していないというニュアンスが強かったと思われる。いずれにしても、チームの不調も含めて満足できない状況なのは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
