手みがきの20倍きれいに!?フィリップスの電動歯ブラシが42％オフだって
オーストラリアに住んでいたとき、歯医者さんに「とにかく黙って電動歯ブラシを買え」と言われました。
安くない買い物なので躊躇していたら、「医療費を抑えたいならとにかく買え」と。
手で磨くのと何が違うのだろうと半信半疑ながらも買って使ってみると、あらまぁビックリ。歯の表面がツルツルになるし、なんならちょっと白くなったような気もしました。
それ以来、電動歯ブラシは最高だと思っています。
値段はピンキリですが、個人的に安すぎないものの方が好みです。振動がキツくない気がするので。
でも、良い電動歯ブラシってお高いんですよね。なので、セールで狙うのが良いと思うんです。
そいうわけで見つけたのが、フィリップスの「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000」。通常販売価格が3万5000円近くするところ、42%オフで1万9800円になっています。
「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000」は、歯石除去が手みがきの最大20倍、2日間で最大2倍のステイン除去、約2週間で歯茎の健康を推進してくれるんです（※比較条件は上記写真下部の略注参照）。
オーラルケアを意識するなら買わない理由がないほどメリットが多い！
4つのモードと3段階の強さ設定が可能で、ソニッケアーアプリを使えばユーザーの好みに合わせたブラッシングガイドなども視聴できます。
過圧防止センサー付きだから、歯と歯茎を優しくブラッシングしてくれます。この機能が結構大事。歯と歯茎が繊細になっているときに強めの振動が伝わってくると、歯を磨きたくなくなるほど痛く感じるんですよね。優しさは大切です。
2 分間のブラッシングを1日2回使用したとしたら、バッテリー使用可能時間は約2週間。トラベルケース付きだから、旅行や出張にも持って行けます。
2万円近い金額は決して安いとは言えませんが、良い電動歯ブラシってそもそも安くないので、お得に手に入れられる機会を逃さないほうがいいかなって思いますよ。
