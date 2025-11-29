タレントの山口もえが２９日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫で爆笑問題・田中裕二の家事の手伝いについて語った。

山口は２０１５年に、２人の子連れで田中と結婚。１７年に女児を出産し、現在、１８歳の長女、１６歳の長男、８歳の次女のママだ。この日、ママ友でタレント・坂下千里子とゲスト出演。話題が、夫の家事・育児の分担に及ぶと、山口は「完全に家事は私ですね。全然、夫は…やらないで生きてこれちゃったんですよ」と田中は家事を一切してこなかったと明かした。「結婚１０年なんですけど。１０年かかって炊飯器のボタン押せるようになりました」と１０年がかりで炊飯器の使い方を覚えたという。

さらに「お米をどうやって研ぐものかもわかってないし。１０年かかってやっと少しずつ、少しずつできるようになった。やっと洗濯機も回せるようになった」と少しずつ教え込んでいったことを明かした。

それでも「私の大事なカシミヤのセーターを洗っちゃって。こんなちっちゃくなっちゃった。１回しか着てない」と洗濯での失敗をバラしていた。