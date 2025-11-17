「太田はテレビとは違って、家にいるときは基本的に黙ってます。何にも喋らない。全国のラジオをイヤホンで聴いていて、『話しかけるな』っていう感じです。どうしても用があるときにだけ、彼の目の前で手を振るんです。そうするとイヤホンを取りますけど、話しても声が小さくて聞こえない」そう笑うのは、今年、爆笑問題・太田光さん（60）と結婚35周年を迎えた太田光代さん（61）。言わずと知れた、爆笑問題の所属事務所の社長で