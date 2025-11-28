コレは新しい！ミズノ、番手毎に色が変わる『Mizuno Pro Limited Edition』の予約開始
ミズノから、限定アイアンのアナウンス。「本日11月28日（金）より、ゴルフクラブ『Mizuno Pro Limited Edition』の予約販売を、全国の取扱店にて開始いたします。2026年1月9日（金）より数量限定で発売する、唯一無二のコンビアイアンセットです」と、同社広報。
【画像】芝の上で撮影すると、美し過ぎる、そのブルーグラデーション
これまでもコーポレートカラーであるブルーエディションや、マスターズエディションなど、様々な色の限定メッキバージョンを発売してきた同社。今回は、なんと1本ずつ色が異なり、下へいくほどブルーカラーが濃くなっていく新しい取り組みだ。 「数々のツアーでミズノブランドアンバサダーと共に戦っているミズノTOURバッグからインスピレーションを得て誕生したアイアンセット『Mizuno Pro Limited Edition』は、番手ごとにアイアンの色を変え、セットを通してTOURバッグカラーの持つアイスバーグのレイヤーを表現しました。 3番アイアンのサテン仕上げからPWのネイビー仕上げまで、徐々にブルーカラーが濃くなっているブルーIP仕上げ。3番アイアンから6番アイアンには打感と抜けの良さを追求したMizuno Pro S-3アイアン。7番アイアンからPWには打感と操作性を追求したMizuno Pro S-1アイアンを採用しています」（同） 7Iロフトは34度、PWロフトは46度だが、6Iより上は3度ピッチで3番アイアンまでが用意される。グリップはゴルフプライド『Tour Velvet ブルー＆ホワイト』で、ソケットに加え、『Dynamic Gold Tour Issue』のラベルロゴもブルーグラデーションの特別な装いが貫かれている。化粧箱付きで、税込352,000円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
コレは新しい！ミズノ、番手毎に色が変わる『Mizuno Pro Limited Edition』の予約開始
ミズノ『JPX925 HOTMETAL Limited Black Edition』、10月10日限定デビュー
今年は夏に『Masters Edition』が！ ミズノ『Mizuno Pro S-1/T-1』の限定アイアン＆ウェッジが本日から予約開始！
ミズノ『JPX 925 FORGED Limited Black Edition』、2月7日限定デビュー
“ミズノ愛”の結晶 仲村果乃に届いた「すごく記念になる」アイアントロフィー
【画像】芝の上で撮影すると、美し過ぎる、そのブルーグラデーション
これまでもコーポレートカラーであるブルーエディションや、マスターズエディションなど、様々な色の限定メッキバージョンを発売してきた同社。今回は、なんと1本ずつ色が異なり、下へいくほどブルーカラーが濃くなっていく新しい取り組みだ。 「数々のツアーでミズノブランドアンバサダーと共に戦っているミズノTOURバッグからインスピレーションを得て誕生したアイアンセット『Mizuno Pro Limited Edition』は、番手ごとにアイアンの色を変え、セットを通してTOURバッグカラーの持つアイスバーグのレイヤーを表現しました。 3番アイアンのサテン仕上げからPWのネイビー仕上げまで、徐々にブルーカラーが濃くなっているブルーIP仕上げ。3番アイアンから6番アイアンには打感と抜けの良さを追求したMizuno Pro S-3アイアン。7番アイアンからPWには打感と操作性を追求したMizuno Pro S-1アイアンを採用しています」（同） 7Iロフトは34度、PWロフトは46度だが、6Iより上は3度ピッチで3番アイアンまでが用意される。グリップはゴルフプライド『Tour Velvet ブルー＆ホワイト』で、ソケットに加え、『Dynamic Gold Tour Issue』のラベルロゴもブルーグラデーションの特別な装いが貫かれている。化粧箱付きで、税込352,000円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
コレは新しい！ミズノ、番手毎に色が変わる『Mizuno Pro Limited Edition』の予約開始
ミズノ『JPX925 HOTMETAL Limited Black Edition』、10月10日限定デビュー
今年は夏に『Masters Edition』が！ ミズノ『Mizuno Pro S-1/T-1』の限定アイアン＆ウェッジが本日から予約開始！
ミズノ『JPX 925 FORGED Limited Black Edition』、2月7日限定デビュー
“ミズノ愛”の結晶 仲村果乃に届いた「すごく記念になる」アイアントロフィー