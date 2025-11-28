TikTokに投稿された1本の動画が、ネット上で物議を醸している。渦中の動画は、11月5日（現地時間、以下同）、オーストラリア・クイーンズランド州に住む女性・AさんがTikTokに投稿したもの。「公共の場でレギンスを履く女性たち」に疑問を呈する内容で、大きな議論に発展している。

【写真を見る】「丸見え…」アスレジャーを着用する米・セレブ、ディズニーワールドで【不適切】と指摘を受けたスポーツブラとレギンス姿の女性ほか

「あなたたちのスタイルは素晴らしいと思うわ。でも、局部の形が丸見えだって気づいてる？『なんで見たの？』なんて言わないでよ。そりゃ見るでしょ。こっちに向かって歩いてきているんだから！」

本来はスポーツや体を動かす際に着用するタイトなレギンスを普段使いする女性たちが「目に余る」として、Aさんが問題提起したのだ。この動画は、11月26日までに120万再生を突破し、3700以上のコメントが寄せられた。さらに、米メディア『ニューヨーク・ポスト』など複数のメディアが取り上げ、大論争を巻き起こしている。

ファッションライターが解説する。

「欧米では1980年代のフィットネス・ブームを契機として、フィットネスの習慣が定着。そうした背景から、『アスレチック（運動競技）』と『レジャー（余暇）』を融合させた、『アスレジャー』というファッションジャンルが流行。女性がアクティブウェアを私服として着こなすスタイルは、定着しつつあります。

海外セレブの間では、高級アスレジャー志向も強まっています。"お騒がせセレブ"のケンダル・ジェンナーも好んでいるファッションで、以前は全身で2600ドル（約40万円）ものアスレジャーコーディネートが目撃されていましたね。

世界市場は約3500億米ドル（55兆円）とも言われており、2030年までに倍増するとの予測もあります。ただし、過度なタイトさや際どさから、『フィットネスの場だけにすべきだ』『街中で着るべきではない』と批判の的になることもしばしばあります」

米ディズニーではトラブルも…

今年6月にはアスレジャーを巡り、米・ディズニーワールドでトラブルが発生。『ニューヨーク・ポスト』によると、とある女性がアスレジャースタイルで同施設を訪れたところ、トラブルに発展したという。

「女性は、スポーツブラとレギンス姿で訪れた服装が"不適切"だとして、パーク内のTシャツを購入・着用することを余儀なくされたといいます。

施設側は規約上で『家族向け環境において不適切と見なされる可能性のある、肌を過度に露出する性質の衣服』を禁止しており、これに女性の服装が該当したようです。

女性側は自身のTikTokでコメント。『ジムに通っている人であれば、アスレジャーが問題ないことは知っている。なぜ裸同然のような扱いを受けなければならないのか』との意見を表明しました。この件についても世間の反応は賛否両論でした」

議論を呼びがちなアスレジャーだが、前出・ファッション誌ライターによれば、「タイトなものばかりではありませんし、快適性と実用性、そしてファッション性を兼ね備えている点で人気が高い。TPOに即したファッションというのは、アスレジャー以外にかかわらず求められることですね」とのこと。

公共の場での装いは個々人のマナーによるということなのだろうか。