外為サマリー：一時１５６円５０銭台に上伸、拡張的な財政政策を警戒 外為サマリー：一時１５６円５０銭台に上伸、拡張的な財政政策を警戒

２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円４４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安となっている。



２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３１銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国が感謝祭の祝日とあって模様眺めムードが広がりやすく、手掛かり材料難のなか１５６円３０銭台を中心に推移した。



ただ、この日の東京市場は堅調な展開となっている。政府はきょうにも総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度の補正予算案を閣議決定する見通しで、拡張的な財政政策への警戒感から円売り・ドル買いが入りやすいようだ。また、月末に伴うドル需要もあるようで、午前９時５０分ごろには１５６円５８銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００３ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８１円３９銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS