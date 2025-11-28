新車34万円！ ホンダ「新スーパーカブ」発売に反響殺到！ 「すぐ買います」「キャンプにあう」 “普通免許”で乗れる「110ccエンジン」搭載！ “新基準原付”の「カブ110 Lite」シリーズ12月発売

普通免許で乗れる「新カブ」に反響

ホンダは2025年10月16日、新基準原付の新モデル「スーパーカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」を発表しました。3モデルともに2025年12月11日に発売予定です。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

普通免許で運転できる「新スーパーカブ」

ホンダ「カブ」は1958年から展開されている小型オートバイシリーズです。

シンプルな構造からくる非常に高い耐久性や信頼性に加え、低床バックボーンフレームや自動遠心クラッチによる乗りやすさ、リッター100km級の超低燃費性能などが全世界で絶大な支持を獲得。

2017年にはクルマやバイクなどを含めたモビリティ全体として世界最高販売台数となる累計1億台を記録しました。

このうちベーシックな50ccエンジンを搭載する原付一種モデル「スーパーカブ50」は国内における原付の大定番モデルとして、一般ユーザーのみならず、新聞配達や出前などでも大活躍しました。

いっぽう、排気ガス規制の強化などから従来の50cc原付（原付一種）を生産することが困難になり、スーパーカブ50も、2024年12月に発売されたファイナルモデルを最後に終売。原付免許で運転できるモデルが消滅していました。

そうしたなか、従来の原付一種の代替として、2025年4月の法改正で「新基準原付」という区分が登場。エンジンは普通二輪級の125cc以下へと拡大されていますが、出力を4kW以下に制限することで、従来のように普通免許や原付免許での運転が可能です。

今回登場した「スーパーカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」の3モデル（以下、新カブ110 Liteシリーズ）は、この新基準原付の法規に適合させたモデルとなります。

従来車で求められる日常の移動時における軽快さや使い勝手の良さを追求しつつ、新基準原付規格を満たす空冷の4ストロークOHC 単気筒 109ccエンジンを新たに搭載。最高出力は3.5kWに抑えています。

これにより、従来の49ccエンジンを搭載した「スーパーカブ50」シリーズに比べ、出力、トルクともに向上。スムーズな加速性能を実現しています。

足まわりには前輪ディスクブレーキと前輪のみに作用するABSを採用し、制動時のさらなる安心感を持たせたほか、前後輪にキャストホイールとチューブレスタイヤを標準装備し、メンテナンスのしやすさに配慮したモデルとしています。

機能装備としては、メーター内に速度警告灯のほか、ギアポジションや時計、平均燃費などを表示する機能を搭載。日常の移動における使い勝手の良さを追求しています。

カラーバリエーションは、スーパーカブ110 Liteが「タスマニアグリーンメタリック」、「バージンベージュ」の2色。スーパーカブ110 プロ Liteが「セイシェルナイトブルー」の1色のみ。クロスカブ110 Liteは「マットアーマードグリーンメタリック」、「ハーベストベージュ」、「ボニーブルー」の3色を設定します。

価格（消費税込）はスーパーカブ110 Liteが34万1000円、スーパーカブ110 プロ Liteが38万5000円、クロスカブ110 Liteが40万1500円です。

そんな新カブ110 Liteシリーズですが、SNSなどには発売を前にさまざまなコメントが寄せられています。

「やっぱりいいなぁー」「新しく普通免許で乗れるスーパーカブ110 Liteってのが出るらしくて、良いな！と思った」「クロスカブ110 Lite、キャンプの脚にあいそう」「ついに発売！価格安い」「すぐ買います！」など、原付免許で運転できる手頃なニューモデルということもあり、早速盛り上がりを見せています。

2025年10月29日より開催された「ジャパンモビリティショー2025」のホンダブースでは、新スーパーカブ110 Liteシリーズが展示され、来場者からは「クロスカブライト見てきた。買おうかな」「新しいスーパーカブ、よかった」など、発売前にも関わらず概ね好評のようです。