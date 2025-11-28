【マクドナルド】新登場“冬限定のお食事パイ”「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」発売

バーガーチェーン「マクドナルド」は12月3日、新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」(税込240円〜)を発売する。

5年目を迎える冬の定番メニュー「ビーフシチューパイ」の新味が登場。販売期間は、2026年1月上旬までを予定している。

〈今年はチーズを進化させた新作〉

マクドナルドでは、創業当時から「ホットアップルパイ」をレギュラーメニューとして販売しているほか、さまざまな味わいのスイーツパイや食事パイを期間限定メニューとして提供してきた。

マクドナルド「ホットアップルパイ」

「ビーフシチューパイ」は2021年の初登場以来、“冬限定のお食事パイ”として毎年販売している。2024年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売した。ビーフシチューパイの初登場から5年目となる今年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップした「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として販売する。

マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」イメージ

◆とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ

フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングを使用。そこに、3種のチーズ(カマンベール･チェダー･ゴーダ)を使ったチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んでいる。

牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングと、クリーミーでまろやかな味わいのチーズの相性が楽しめるという。

日本マクドナルドは「冬だけのご褒美パイを、冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセットと一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンでお楽しみください」としている。

マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」

新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の発売を前に12月2日から、俳優･多部未華子さんが出演する新テレビCMを放送する。

多部未華子さん出演の新テレビCM「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」篇