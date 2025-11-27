#横内昭展 監督契約更新のお知らせ



横内 昭展監督の明治安田J2・J3百年構想リーグ及び2026/2027シーズンの指揮が決定しました。

※ホーム藤枝戦の試合後に実施される最終戦セレモニーにて、ご挨拶を予定しております。



詳細はこちら