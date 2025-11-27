今季途中の就任で直近7戦負けなし…山形が横内昭展監督との契約更新を発表!
モンテディオ山形は27日、横内昭展監督(57)との契約を更新し、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。
横内監督は過去に日本代表のコーチやジュビロ磐田の指揮官などを歴任。今年6月、契約解除となった渡邉晋前監督の後任として、山形の新監督に就任した。
すでにJ1昇格の可能性こそなくなっているが、就任時にJ2・15位だったチームは最終節を残して11位。指揮を執った17試合は9勝3分5敗で、直近7戦は4勝3分の無敗となっている。
横内監督は29日にホームで行われるJ2第38節・藤枝MYFC戦後、最終戦セレモニーで挨拶する予定だという。
横内監督は過去に日本代表のコーチやジュビロ磐田の指揮官などを歴任。今年6月、契約解除となった渡邉晋前監督の後任として、山形の新監督に就任した。
すでにJ1昇格の可能性こそなくなっているが、就任時にJ2・15位だったチームは最終節を残して11位。指揮を執った17試合は9勝3分5敗で、直近7戦は4勝3分の無敗となっている。
#横内昭展 監督契約更新のお知らせ— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) November 27, 2025
横内 昭展監督の明治安田J2・J3百年構想リーグ及び2026/2027シーズンの指揮が決定しました。
※ホーム藤枝戦の試合後に実施される最終戦セレモニーにて、ご挨拶を予定しております。
詳細はこちらhttps://t.co/eMKxqh3wXD#montedio… pic.twitter.com/4SQ5vRqMeq