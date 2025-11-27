同じ職種でも、東京だと年収100万円以上高いと聞きました。地方と都心の平均年収って実際どれくらい違いますか？

東京と地方、平均年収はどれくらい違う？

株式会社リクルートが運営する転職サイト「doda」の調査によると、東京都の平均年収は471万円、地方では福島県で385万円、山口県で399万円など300万円台が多い結果となっています。同じ職種でも勤務地によって100万円前後の差が生じるケースは珍しくありません。

この差は職種によっても異なります。営業職やエンジニア、マーケティング職などは特に都心部の求人が集中しており、人材競争が激しい分、給与水準も高く設定されやすい傾向にあります。一方で、事務職や販売職など地域に根ざした仕事では、差は50万円前後にとどまる場合もあります。

なぜ都心の年収は高いのか？

年収差の背景には、いくつかの明確な要因があります。



1. 物価と生活コストの違い

まず大きいのが生活コストの違いです。東京では家賃や交通費、食費が地方よりも圧倒的に高く、企業側もそれを考慮して給与水準を設定しています。

たとえば、都内のワンルームの家賃が平均7～10万円前後なのに対し、地方では4～5万円台が一般的。この差を埋めるために、企業は「都市手当」「地域手当」といった形で上乗せしています。



2. 企業規模と業種構成の違い

東京には大企業や外資系企業の本社が集中しており、高付加価値な仕事や管理職ポストが多いのが特徴です。結果として、給与レンジも上がりやすくなります。

一方、地方では中小企業が多く、地域密着型のビジネスモデルが中心。そのため、給与水準は安定しているものの、急激に伸びることは少ない傾向です。



3. スキル需要と人材市場の違い

AI・IT・金融などの成長分野は、都心での人材需要が高く、スキルに見合った報酬が得られる環境があります。同じスキルでも、地方では求人数自体が少なく、競争が起きにくいため、年収アップが難しいケースもあります。

テレワーク普及で「地元で東京並み年収」も可能に？

一方で、ここ数年で状況が変わりつつあります。

リモートワークの普及により、「地方に住みながら東京の会社で働く」スタイルが広がっているのです。実際、エンジニアやデザイナー職など、成果重視の職種では勤務地に縛られない働き方が一般化し、地方在住でも東京水準の報酬を得る人が増えています。

ただし、完全リモートを前提とする場合は「地域手当を除外する」とする企業も多く、全員が同じ条件ではありません。つまり、働き方の自由度は増したものの、報酬体系にはまだ“東京優遇”の名残があるといえるでしょう。

年収だけでなく「可処分所得」で見ることも大切

単純に年収の数字だけを見ると東京が圧倒的に有利に見えますが、実際の生活のゆとりを考えるなら「可処分所得」で比較することが重要です。

たとえば、東京で年収600万円の人と、地方で年収480万円の人を比べても、家賃や物価を差し引くと、手元に残るお金は意外と近いことがあります。

さらに、通勤時間や住環境、家族との時間といった“生活の質（QOL）”を重視する人にとっては、地方暮らしのほうが満足度が高いケースも多いのです。

自分の「理想の働き方」を基準に選ぶ時代

都心と地方で100万円前後の年収差があるのは事実ですが、それだけで「どちらが得か」を判断するのは早計です。

いまは、「どこで働くか」よりも「どう働くか」が重視される時代。キャリアの成長を優先して東京で挑戦するのも、生活コストを抑えて地方で豊かに暮らすのも、一人ひとりの価値観によって最適解は変わります。

大切なのは、数字の裏にある“自分にとっての幸せの形”を見極めること。働く場所の選択は、年収だけでなく「生き方そのもの」を考えるチャンスなのです。

出典

株式会社リクルート 平均年収ランキング（47都道府県・地方別の年収情報）【最新版】

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー