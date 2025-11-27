メダカイベントにEV登場！バブル「秦野メダカ クロスフェスタ9th」出展

バブルが、次世代の電動モビリティ「ビベルトライク」と「ビベルCOCO」を地域複合フェスに出展します。

メダカ文化を中心としたユニークなイベントで、新しい移動手段の魅力を体感できる機会が到来しました。

バブル「秦野メダカ クロスフェスタ9th」出展

開催日：2025年11月29日(土)

時間：10:00〜15:00

会場：イオン秦野ショッピングセンター 平面駐車場(※雨天時：別館1F駐車場奥)

出展内容：車両展示、試乗席への乗り込み体験、写真撮影

全国的に人気を博している“メダカ文化”を核に、人やライフスタイルが交わる地域複合フェス「秦野メダカ クロスフェスタ9th」に、話題の電動モビリティが登場します。

メダカ愛好家のみならず、ファミリーや学生、クリエイターまで幅広い層が集まるこのイベントで、暮らしに寄り添う新しい移動の形が提案されます。

会場では実際の車両を間近で見学できるほか、運転席や後部座席への乗り込み体験が可能で、広さや乗り心地を直接確かめられます。

メダカ展示や地域マルシェ、キッチンカーなどの賑わいとともに、未来を感じさせるモビリティとの触れ合いを楽しめます。

ビベルトライク

三輪ならではの高い安定性を誇り、静音EVモーターによる静かな走行が特徴の電動トライクです。

3人乗り対応モデルも展開されており、レジャーから通勤、商用利用まで幅広いシーンでの活用が期待されます。

省エネ性能にも優れ、環境に配慮しながら快適な移動を実現する次世代の乗り物です。

ビベルCOCO

“気軽に乗れる小さな電動トライク”として人気を集める、コンパクトで扱いやすいモデルです。

選べる7色のカラーバリエーションに加え、広い車内空間や改良されたメーターパネルなど、デザイン性と実用性を兼ね備えています。

サイドカバーやバックカメラの強化により安全性も向上しており、日々の移動をより楽しく、安心なものに変えてくれます。

地域の魅力が詰まったフェスの中で、最先端のEVモビリティに触れられる貴重な機会となります。

バブル「秦野メダカ クロスフェスタ9th」出展の紹介でした。

