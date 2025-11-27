この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資をテーマに情報を発信するYouTuberのネコ山氏が、「いくぞ35000円 ファミマカードきたか？ ポケットカードリボ攻略」と題した動画を公開。ポケットカードが実施する、ショッピングリボ払いの利用で最大35,000円がキャッシュバックされるキャンペーンについて、その攻略法と注意点を解説した。



今回発表されたのは、ポケットカード発行の対象カード（ファミマカード、P-oneカードなど）でショッピングリボ払いを利用すると、利用合計金額に応じてキャッシュバックが受けられるキャンペーンである。具体的な条件は、利用合計金額が10万円以上25万円未満で3,000円、25万円以上50万円未満で10,000円、50万円以上で35,000円がキャッシュバックされる。



ネコ山氏はこのキャンペーンについて、大きなリターンが期待できる一方で注意すべき「罠」があると指摘。キャンペーン規約には、「対象期間中のご利用分に対するお支払いにおいて、2026年3月初旬の引落しまでに一度もショッピングリボ払い手数料のお支払いがない場合は、本キャンペーンの対象外となります」との記載がある。つまり、繰り上げ返済などで手数料の発生を完全に防いでしまうと、キャッシュバックの権利を失うことになる。



この条件をクリアし、かつ手数料を最小限に抑えるための攻略手順として、同氏は以下の流れを推奨した。まずキャンペーンにエントリーし、「ショッピングリボ宣言」を設定。その後、期間中に合計50万円を利用（チャージ等）する。利用額がリボ払いになったことを確認後、速やかに電話で繰り上げ返済を申し込み、大半の金額を返済。この際、あえて3,000円程度の少額を残すことで、その金額に対してのみリボ手数料を発生させ、キャンペーン条件を満たすという手法だ。同氏は、この方法で手数料を数十円程度に抑えることが可能だと説明した。



キャンペーンのカード利用対象期間は2026年1月31日までとなっている。ネコ山氏は、50万円という高額利用が条件となるため「行ける人だけでいきましょう」と呼びかけつつ、成功すれば大きな利益が得られると強調。特典の35,000円は2026年4月にキャッシュバックされる予定だ。