UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 パリ・サンジェルマンとトットナムの試合が、11月27日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、カンタン・ヌジャントゥ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ（FW）、リシャルリソン（FW）、パプマタル・サール（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。トットナムのランダル・コロムアニ（FW）のアシストからリシャルリソン（FW）がヘディングシュートを決めてトットナムが先制。

しかし、45分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。カンタン・ヌジャントゥ（FW）のアシストからビティーニャ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。ヌノ・メンデス（DF）からリュカ・エルナンデス（DF）に交代した。

50分トットナムが逆転。ランダル・コロムアニ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、53分パリ・サンジェルマンのクビチャ・クワラツヘリア（FW）のアシストからビティーニャ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

56分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）から李 剛仁（MF）に交代した。

59分パリ・サンジェルマンが逆転。ジョアン・ネベス（MF）のアシストからファビアン・ルイス（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

さらに65分パリ・サンジェルマンが追加点。ウィリアム・パチョ（DF）がゴールで4-2。さらにリードを広げる。

72分、さらにスコアが動く。、トットナムのランダル・コロムアニ（FW）がゴールを決めて4-3と1点差に迫る。

76分、トットナムは同時に2人を交代。ルーカス・ベルグバル（MF）、アーチー・グレイ（MF）に代わりモハンメド・クドゥス（MF）、ジョアン・パリーニャ（MF）がピッチに入る。

その直後の76分パリ・サンジェルマンに貴重な追加点が入る。ビティーニャ（MF）がPKを決めて5-3。2点差に広げる。ビティーニャ（MF）はハットトリックを達成。

79分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。クビチャ・クワラツヘリア（FW）、カンタン・ヌジャントゥ（FW）に代わりウスマヌ・デンベレ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）がピッチに入る。

84分、トットナムは同時に3人を交代。ジェド・スペンス（DF）、パプマタル・サール（MF）、ランダル・コロムアニ（FW）に代わりデスティニー・ウドジェ（DF）、ウィルソン・オドベール（FW）、シャビ・シモンズ（FW）がピッチに入る。

90+3分にパリ・サンジェルマンのリュカ・エルナンデス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もパリ・サンジェルマンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが5-3で勝利した。

なお、トットナムは45+2分にルーカス・ベルグバル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-27 07:20:37 更新