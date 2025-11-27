“山本効果”がグラウンド外にも波及

ワールドシリーズMVPに輝いた米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が、グラウンド外でも“存在感”を放っている。特別Tシャツを制作した米アパレルブランドは取材に対し、人気の高さを実感していると明かした。

ブルーを基調とした一枚。胸には英語で「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）」と記されている。山本がナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦前に行われた会見で発した「何としても負けるわけにはいかない」という発言が意訳されたもの。投球フォームをとる山本の姿もデザインされている。スポーツアパレルを手がける米企業「RotoWear」が制作し、公式サイトで30ドル（約4700円）で販売している。

「Losing Isn’t An Option T-Shirt」と名づけられた逸品は、今季ポストシーズンでの圧倒的な活躍により、ネット上のファンの間でも話題となった。同ブランドはTHE ANSWERの取材に対し、このアイテムが「一番人気」だと回答。ドジャースの同僚が練習やインタビューで着用していたことも“宣伝効果”に繋がったという。

昨季には大谷翔平投手と山本がドジャースに入団。今季は佐々木朗希投手も加入し、2年連続でワールドシリーズ制覇を達成した。さらに、カブスでは今永昇太投手、鈴木誠也外野手が活躍。他にも、レッドソックスの吉田正尚外野手、エンゼルスの菊池雄星投手らがメジャーの舞台で躍動している。同社は、「過去2シーズンで、間違いなく日本の顧客と日本への売上が大幅に増加しました！」と喜んだ。

日本を含め、海外への配送も受け付けており、同社サイトから直接注文できるという。



（THE ANSWER編集部）