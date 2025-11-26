『京王 Jr.ウインターカップ 2025－26』組み合わせ発表…男女各52クラブが頂点を目指す

11月26日、日本バスケットボール協会（JBA）は、『京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025 年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会』の、組み合わせを発表した。

この大会は、2026年1月4日から8日まで、京王アリーナTOKYO（東京都調布市）で開催される。中学校部活動、U15地域クラブ、およびB.LEAGUEのU15クラブがカテゴリーの垣根を超えて参加し、各都道府県予選を勝ち抜いた男女47チームに加え、育成状況等を考慮したJBA推薦チーム男女各5チームの各52チーム（男女計104チーム）が世代日本一の座を争う。

昨年第5回大会の男子チャンピオンクラブのRIZINGS徳島（徳島県）や、白谷柱誠ジャックらを輩出した強豪校の四日市メリノール学院中学校（三重県）は、シード権を持ち2回戦から登場する。Bリーグのユースチームは、県予選を勝ち抜いたのは13クラブと、JBA推薦枠の2クラブを含めて15クラブが出場する。

女子の部では、昨年大会で2連覇達成した京都精華学園中学校（京都府）がシード権を獲得。2回戦から登場し大会3連覇を狙う。

大会概要と組み合わせは以下のとおり。

◆『京王Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会』

日程：2026年1月4日～8日



会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ（東京都調布市）



出場：男女各52チーム（都道府県代表各47チーム＋JBA推薦各5チーム）

【放送・配信】



■CSテレ朝チャンネル2



『生中継』



1月8日（木）女子決勝・男子決勝

■バスケットLIVE



男女全試合配信（見逃し配信あり）

●男子対戦カード



【左上ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



ゴッドドア（兵庫県）vs Black Spartans（島根県）



SKT戸上（長野県）vs 宇都宮ブレックスU15（栃木県）



KOGAKURA VICTORY（長崎県）vs G-LiGAR（和歌山県）



熊本ヴォルターズU15（熊本県）vs BOMBERS（新潟県）



ULTIMATES（静岡県）vs 山形ワイヴァンズU15（山形県）

※2回戦から登場（1月5日）



RIZINGS徳島（徳島県）



ZIPS BASKETBALL ACADEMY（群馬県）



立川ダイスU15（東京都1）

【左下ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



八戸市立白銀中学校（青森県）vs U15 川崎ブレイブサンダース（神奈川県）



Club Peace of Mind（埼玉県2） vs ライジングゼファー福岡 U15（福岡県）



下松 BIG BEARS（山口県）vs HYUGA D’RISE（宮崎県）



Kochi Crazy Diamond（高知県）vs NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY（秋田県）



金沢学院大学附属中学校（石川県）vs HOOPS4HOPE（千葉県2）

※2回戦から登場（1月5日）



REDFORCES（大阪府）



AIR JAM ジュニア（岐阜県）



LakeForce（滋賀1）

【右上ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



DARK RED CRABS U15（福井県）vs 越谷アルファーズU15（埼玉県2）



香川ファイブアローズU15（香川県）vs 千葉ジェッツU15（千葉県1）



佐賀バルーナーズU15（佐賀県）vs Bravely Nexus（福島県）



HARBOR（神奈川県1）vs レバンガ北海道U15（北海道）



滋賀レイクスU15（滋賀県2）vs AXLS（鹿児島県）

※2回戦から登場（1月5日）



四日市メリノール学院中学校（三重県）



岩手ビッグブルズU15（岩手県）



Yonago City SPARTANS（鳥取県）

【右下ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



倉敷市立南中学校（岡山県）vs 京都精華学園中学校（京都府）



スプラッシュ（山梨県）vs NEXT WOLVES（大分県）



東北学院中学校（宮城県）vs バンビシャス奈良U15（奈良県）



B.FORCE 愛媛（愛媛県）vs 広島ドラゴンフライズU15（広島県）



groundwork CLUB（富山県）vs HAK BRAVES（茨城県）

※2回戦から登場（1月5日）



実践学園中学校（東京都2）



ISC PANTHERS（愛知県）



琉球ゴールデンキングスU15（沖縄県）

●女子対戦カード



【左上ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



NORD BREZZA U15（北海道）vs CONFIANZA東京U15（東京都2）



ONE（静岡1）vs 三股町立 三股中学校（宮崎県）



TeamTrust（滋賀県）vs NBC GLITTERS jr（富山県）



Nightingale Basketball Academy.（埼玉県3）vs RIZINGS 徳島（徳島県）



G-style（沖繩県）vs 高川学園中学校（山口県）

※2回戦から登場（1月5日）



京都精華学園中学校（京都府）



YSI（岩手県）



SHIKISHIMA（山梨県）

【左下ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



HIGHTIME（島根県）vs J,sphere（愛知県1）



サザンギャルズ1031（栃木県）vs 仙台市立五橋中学校（宮城県）



新潟清心女子中学校（新潟県）vs KONAN WILD TRICKYS（大阪府）



岐阜ダークプリンセス（岐阜県）vs Club Peace of Mind（埼玉県2）



郡山市立郡山第三中学校（福島県）vs 相模女子大学中学部（神奈川県）

※2回戦から登場（1月5日）



佐賀バルーナーズU15（佐賀県）



NSH U-15（高知県）



北九州市立菊陵中学校（福岡県）

【右上ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



SKILL JOKERS（愛媛県）vs 山形ワイヴァンズU15女子（山形県）



club D（青森県）vs トライアンズSW（和歌山県）



WAKASA B-GARNET（福井県）vs AC U15（熊本県）



岡山市立竜操中学校（岡山県）vs れいめい中学校（鹿児島県）



伊那 GOLDEN PHOENIX（長野県）vs 三遠ネオフェニックスU15（愛知県2）

※2回戦から登場（1月5日）



四日市メリノール学院中学校（三重県）



BIG EIGHT BASKETBALL CLUB（群馬県）



ボンズ茨城（茨城県）

【右下ブロック】



※1回戦対戦カード（1月4日）



浜松開誠館中学校（静岡県2）vs 丸亀市立西中学校（香川県）



八王子市立第一中学校（東京1）vs 純心中学校（長崎県）



境港Wings（鳥取県）vs North Wave（兵庫県）



秋田ノーザンハピネッツU15女子（秋田県）vs Sprite（埼玉県1）



七尾DACHS（石川県）vs PIRATES U15 Fighting Rabbits（奈良県）

※2回戦から登場（1月5日）



大分 FIERCE BEAST U-15（大分県）



比治山女子中学校（広島県）



HOOPS4HOPE（千葉県）

【動画】京王Jr.ウインターカップ2024－25…決勝戦RIZINGS徳島vs琉球U15ハイライト映像