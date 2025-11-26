元TOKIOの国分太一（51）が11月26日、代理人の菰田優弁護士とともに都内で会見した。国分が公の場に姿を現したのは日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH‼」の降板を発表して以来、初めて。涙ながらに語る国分のやつれた表情に注目が集まったが、司法記者クラブでの会見ということもあって、国分に「コンプラ違反の中身」をストレートに問う質問はほぼナシ。それに近い質問が出ても菰田弁護士が遮る場面が目立ち、テレビ中継で流れた映像を見る視聴者の中にはストレスを抱える人もいたようだ。

「今回の会見の基本路線は、国分さんが『自覚が足りなかった』としてスポンサー、テレビ局、メディア関係、自身の家族に詫びるというもの。ただ、コンプラ違反が結局、何だったのかは最後まで明かされず。降板させた日本テレビには『対立する気持ちはありません』とする一方で、『事実を知り、本件と関係者にきちんと向き合いたいが、こちらのお願いが何ひとつ叶わず、今日に至っています』と恨み節を述べました」（スポーツ記者）

実は、11月27日発売の週刊文春が「国分太一が自白した2つの猥褻事案の全貌」という記事を報じていて、会見で「文春では…」と触れようとする記者もいたのだが、“猥褻事案”が何なのかは最後まで明かされなかった。

性暴力で元フジテレビアナウンサーの女性と示談し芸能界を引退した中居正広氏（53）が、今に至るまで何をしたのか明かされていないのと少し似ているようにも見えるが、《中居さんのように引っ込んだままより、こうやって前に出てきちんと話した方が絶対によい》といったように、SNSなどでは今回の国分の会見を評価する声もある。

実際、中居氏は「『性暴力』とは普通の日本人にとっては肉体的強制力を行使した性行為として、凶暴な犯罪をイメージさせる言葉です」「このような言葉の選定が中居氏の名誉等に多大な影響を与えることについての配慮が全くなされておりません」などとフジ・メディア・ホールディングスとフジテレビが設置した第三者委員会の報告書に文書で反論したものの、現時点まで国分のような会見は開いていない。

「会見を開いて釈明すればすべて許されるわけではありませんが、都内の自宅での“家飲み”などの近況が報じられる中居氏より国分さんの方が多少マシに映った人もいたようです」（同）

国分に習って中居が公の場に現れる日は来るのか。

