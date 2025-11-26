「2025年小学生年間トレンド」“今年の流行語”や“好きな有名人”1位は？
小学館のJS研究所とコロコロコミック研究所が、現代の小学生のリアルな実態を探るべく共同で調査・分析を実施。その結果を「2025年小学生年間トレンド」として発表した。
「2025年小学生年間トレンド」は、JS研究所（小学校低学年女児向け雑誌「ぷっちぐみ」調べ、少女まんが誌実売連続部数No.1「ちゃお」調べ）とコロコロコミック研究所（男子小学生向けマンガ雑誌「コロコロコミック」調べ）が、それぞれの読者を対象に実施したアンケート調査の結果をまとめたもの。今の小学生（α世代）の多様な「好き」と「価値観」の今に迫った。
調査ではまず、今年の流行語について聞いていくことに。低学年女子（「ぷっちぐみ」読者）の1位は「イタリアンブレインロット」（※AIにより生成された架空のオリジナルキャラクターたちの総称）。SNSの動画トレンドが低年齢層にまで浸透しているようだ。これは男子（「コロコロコミック」読者）でも2位にランクインしており、性別を超えたトレンドの強さを示している。
男子の1位は「ナルトダンス」（※中国で流行した「科目三」というダンスを「NARUTO-ナルト-」のキャラクターコスプレで踊った動画が SNSで拡散された）で、動画プラットフォームでのダンスチャレンジがきっかけとなり、実際に体を動かす「体験型」の流行がうかがえる。
一方、高学年女子（「ちゃお」読者）では1位「やばい」、2位「それな・それなー」、4 位「わかる」と、コミュニケーションを円滑にするための共感や汎用性の高い言葉が上位を占め、友人関係を重視する世代の特性が表れている。
次に“好きな有名人”について質問。女子の1位は9人組男性アイドルグループのSnow Man、2位はMrs. GREEN APPLEと音楽やダンスと関わりのあるアーティスト・クリエイターがずらり。一方、男子は1位がHIKAKIN、3位はじめしゃちょーと、トークやリアクションで魅せるトップYouTuberが上位に入った。女子はアイドルやアーティスト、男子は動画クリエイターと、それぞれ異なる世界に憧れを抱いているようだ。
続けて、“よく見るYouTubeチャンネル”をたずねると、HIKAKINや、「マインクラフト」などのゲーム実況で人気の男女2人組・ちろぴのが男女双方でランクインし、YouTubeが性別を超えた共通の娯楽プラットフォームになっていることを示している。女子は、原宿系インフルエンサーのしなこや、エンタメユニット・すとぷりなどのエンタメ・音楽系のチャンネルも上位に入った。
また、“一番欲しいもの”についての質問では、女子は「本・まんが」のほか、3位にキッズアミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」で使える「アイプリカード」、4位に「推しグッズ」がランクインし、コレクションしたものを見せ合ったり交換したりして、友人とコミュニケーションを取っている様子が想像できるランキングとなった。一方、男子は1位の対戦ホビー「ベイブレードX」のほか、4位「ポケモンカード」、5位「デュエ ル・マスターズ」と、人気のトレーディングカードゲームが上位に。集めるだけではなく、戦って遊べるものが人気が高いという結果になっている。
そして将来“なりたい職業”をたずねると、女子の1位は「アイドル・歌手」、男子は「YouTuber」が1位となり、憧れの職業像が大きく異なることがわかった。女子は2位「パティシエ」、3位「イラストレーター・画家」といった“好き”を形にするクリエイティブな職業が上位を占める傾向にある。一方、男子はTOP4をゲーム・動画配信関連が占めており、エンターテインメントが「見るもの」から「自分もなりたい職業」として強く意識されているようだ。
こうした調査結果を受け、JS研究所「ちゃお」は「今回の調査では、男子と女子で異なるカルチャーへの憧れがありながらも、YouTubeやゲームといったデジタルを通じた共通の“好き”が生まれていることが印象的でした。α世代の小学生たちは、自分の世界を自由に編集し、発信することに自然と親しんでいます。そうした新しい感性を持つ子どもたちの『好き』や『夢』を、私たちは作品や企画を通して応援していきたいと考えています。コロコロコミックとの共同調査により、これまで見えづらかった“男女のリアルな価値観のちがい”を立体的にとらえることができました」とコメント。
