³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¹Ô¸µ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²ÃÌÁÅ¹´Ö¤Î¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¡ÖÆÃµöÂè7244817¹æ¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃÝÆâÍ´¼ù»á¤Ï¸½ºß¡¢Ìó27°Æ·ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï2·ï¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë2·ï¤ÎÆÃµö¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖA-GEL¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ë¡×¤ò¡¢½é´üÈñÍÑ0±ß¤«¤Ä¸åÊ§¤¤À®¸ùÊó½··¿¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÆÃµö¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö¤â¤é¤¦¿Í¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÈ¯¹Ô´ë¶È¡×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤È·ÐÈñºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯¹Ô¸µ¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡×½¾Íè¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿Å¹ÊÞ¡ÊAÅ¹¡Ë¤¬¸¶»ñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÊBÅ¹¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢BÅ¹¤ÎÇä¾å¤À¤±¤¬Áý²Ã¤·¡¢AÅ¹¤ÏÉéÃ´¤Î¤ß¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¤Ê¹½Â¤¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃµöÂè7244817¹æ¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½ÊÌ¤·¡¢Â¾Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÍø±×¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÀ®¸ùÊó½·¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¸µ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ú²Ì¤¬Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¡ÖÈÎÂ¥½Û´Ä¡×
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¡ÊBÅ¹¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½¸µÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äCM¤Î¸ú²Ì¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÈ¯¹Ô¸µ¡ÊAÅ¹¡Ë¤Ë¤âÍø±×¤È¤·¤Æ´ÔÎ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬BÅ¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆAÅ¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¡¢¤½¤Î¸åBÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢BÅ¹¤ÏÇä¾å¤¬¸þ¾å¤·¡¢AÅ¹¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¸ùÊó½·¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ô¸µ¤ÏÂ»¤ò¤»¤º¡¢»ÈÍÑÀè¤ÏÇä¾å¤¬¿¤Ó¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î´Ø·¸À¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÀïÎ¬µé¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÆÃµö
¤³¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸øÊ¿ÀÌäÂê¡×¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®Çä¡¢EC¡¢·èºÑ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É30°Ê¾å¤Î¶È¼ï¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê´ð´´µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¼Ô´Ö¤ÎÎÏ´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ÎÅÚÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹ñ²ÈÀïÎ¬µé¡×¤ÎÀ©ÅÙ¥¤¥ó¥Õ¥éÆÃµö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ã±¤Ê¤ëÃÍ°ú¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ´Ö¤ÇÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö½Û´Ä»ñ»º¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¡ÖÆÃµöÂè7244817¹æ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
