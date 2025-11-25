¡Ú¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ÛAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇApple Watch¤¬ºÇÂç17%¥ª¥Õ¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢Apple Watch¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¡¢°ìÉôÄÌ¾ï¥»¡¼¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï¥»¡¼¥ë½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¹ØÆþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
Apple Watch»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Î¡ÖApple Watch Series 10¡×
Apple Watch Series 10(GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë)- 46mm¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥´¡¼¥ë¥É¥ß¥é¥Í¡¼¥¼¥ë¡¼¥× - M/L¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥¦¥§ ¥ë¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨ Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
114,364±ß ¢ª 105,859±ß¡Ê7%¥ª¥Õ¡Ë
Apple Watch Series 10(GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë)- 42mm¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥×¥é¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥¦¥§ ¥ë¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¤È¿´ÅÅ¿Þ¥¢¥×¥ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨ Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
75,800±ß ¢ª 65,000±ß¡Ê14%¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖApple Watch SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×
Apple Watch SE(Âè 2 À¤Âå)[GPS ¥â¥Ç¥ë¡¢44mm ¥±¡¼¥¹]¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - S/M¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¿çÌ²¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¢ ¾×ÆÍ»ö¸Î¸¡½Ð¡¢¿´Çï¿ô¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Retina ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÂÑ¿åÀÇ½
39,800±ß ¢ª 33,131±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
SE2¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç2ÇÜÂ®¤¯½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê¡ÖApple Watch SE 3¡×
Apple Watch SE 3(GPS¥â¥Ç¥ë)- 40mm¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - S/M
37,036±ß ¢ª 35,152±ß¡Ê5%¥ª¥Õ¡Ë
µæ¶Ë¤ÎApple Watch¤¬ÃÂÀ¸¡£¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëGPSÅëºÜ¤Î¡ÖApple Watch Ultra 2¡×
Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellular¥â¥Ç¥ë)- 49mm¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ð¥ó¥É - Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤ÎÄÌÃÎ¡¢¹âÂ®¤Ê½¼ÅÅ¡¢SuicaÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á
117,091±ß ¢ª 111,501±ß¡Ê5%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ
Apple iPhone 16 (256 GB) - ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ê¥ó SIM¥Õ¥ê¡¼ 5GÂÐ±þ
139,800±ß ¢ª 118,900±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
Apple AirPods 4 ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth 5.3¡¢Å¬±þ·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢USB-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢H2¥Á¥Ã¥×¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¡¢Qi½¼ÅÅ
29,800±ß ¢ª 24,800±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
Apple 2025 MacBook Air (13¥¤¥ó¥Á, 10¥³¥¢CPU¤È8¥³¥¢GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿Apple M4¥Á¥Ã¥×, 16GB ¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê, 256GB) - ¥·¥ë¥Ð¡¼
164,800±ß ¢ª 139,800±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃêÁª²ñ¤â
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÃêÁª²ñ¤Ø¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ºÇÂç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
