¡Ú¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¡ÛºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¿§ÃËÁÈ¡¦ÀÚ½ÐæÆ¡ª ±é¤¸¤ë¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¿§ÃËÁÈ¤ÎÀÚ½ÐæÆ¡£±é¤¸¤ë¤Î¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Ë·èÄê¡ª¡¡¤Þ¤¿12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÀÚ½ÐæÆ¤ä¿§ÃËÁÈ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Âô´ð±É¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë1985Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÊüÁ÷·èÄê¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¤¥±¥á¥ó½¸ÃÄ ¡É¿§ÃËÁÈ¡Ê¤¤¤í¤ª¤È¤³¤°¤ß¡Ë¡É ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÀÚ½ÐæÆ¡Ê¤¤ì¤¤¤Ç ¤·¤ç¤¦¡Ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ë4ËçÌÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£Ä¹È±¤ÇÈþ·Á¤ÊÍÆ»Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤¤À³Ê¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤â¤¹¤ë¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Î©¤Á»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÆ²Îí¡Ê¤¤¤Á¤É¤¦ ¤ì¤¤¡ËÌò¤Î´ØÃÒ°ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êº´µ×´Ö¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡Ö°¦¤ò¤³¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤¿ÀÚ½Ð æÆ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´ñÌÌÁÈ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤ò°ìÂÁá¤¯³Ú¤·¤á¤ëÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÆ²ÎíÌò¤Î´ØÃÒ°ì¡¢Îä±Û¹ëÌò¤ÎÉðÆâ½ÙÊå¡¢½ÐÀ¥·éÌò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢Âç´Ö¿ÎÌò¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¡¢ÊªÀ±ÂçÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢ÀÚ½ÐæÆÌò¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
