¤Ê¤¼ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤è¤ê¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºäÅÄ»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¡ÖÌÜÅª²½¡×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ã¼ê¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î½ÅÍ×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯´ÉÍý¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¸íÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÎ¥¿¦¤ò¤à¤·¤í²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¿´¤¬¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¡×¤Ø
¡¡¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¡¦¥«¥é¡¼¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¡Ö3C¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥â¥Î¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡É¤¬²ÁÃÍ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Î¡È¥³¥È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¡É¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ZÀ¤Âå¤Ï¡¢¥â¥Î¤â¥³¥È¤âÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Îµ¡Ç½À¤äÍøÊØÀ¡¦ÉÊ¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿¡Èµ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¡É¤Ç¤â¡¢ËþÂ´¶¤ä°¦Ãå¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤äÍýÁÛÁü¡¢¼Ò²ñÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¡È¼«¸Ê¼Â¸½Åª²ÁÃÍ¡É¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²¿¤«¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤³¤½¡¢ZÀ¤Âå¤Î¹ÔÆ°¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ÏZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Äó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤
¡¡ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾ï¤ËÈæ³ÓºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¿È¶á¤ÊÍ§¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î³èÌö¤¬¾ï¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤¬¼ÒÆâ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤º¡¢Éû¶È¡¦Å¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Æ»¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´¤À¤±¤ì¤ÉÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬1¤Ä¤Ç¤â»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Ê¤é¡¢´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¦Í¥¤·¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Ê¤¤
¡¡¡¦¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÃÙ¤¤
¡¡¡¦¥ß¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÆ³¤¬¤Ê¤¤
¡¡¡¦»Å»ö¤Î°ÕÌ£¡¦ÇØ·Ê¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡¦Ç¯¸ù½øÎó¤¬¶¯¤¯¡¢¼ÂÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¡¡¦¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤·¤Å¤é¤¤
¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÊýË¡¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
