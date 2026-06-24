【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの２発でオーストリア（同２４位）に快勝し、決勝トーナメントに進出した。メッシはＷ杯通算１８得点とし、歴代最多記録を更新した。アルジェリア（同２８位）はヨルダン（同６３位）に逆転勝ちして今大会初勝利。Ｉ組ではフランス（同３位）がイラク（