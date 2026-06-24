2026年大会で着用するナイキ社の新モデルポルトガル代表は現地時間6月23日、北中米ワールドカップ（W杯）グループKの第2戦でウズベキスタン代表に5-0で大勝した。FWクリスティアーノ・ロナウドは前半6分の今大会初ゴールを含む2得点をマーク。海外メディアは、大活躍だったエースの“足元”に注目。刻まれた文字が世界中で大きな反響を呼んでいる。英メディア「LiveScore」公式Xが公開したのは、ロナウドが今大会で使用するナ