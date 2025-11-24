¡Ú´ÝµµÀ½ÌÍ¡Û»ý¤Áµ¢¤êÀìÍÑ¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¤óÊÛÅö¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡¡º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿24¼ïÎà
¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤¬¡¢»ý¤Áµ¢¤êÀìÍÑ¤Î¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¤óÊÛÅö¡×¤ò11·î25Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµîºÇÂ¿¡ª¡¡24¼ïÎà¤«¤é¡¢¤É¤¦Áª¤Ù¤Ð¡Ä¡¡¸ø¼°¤¬¡ÈÁª¤ÓÊý¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡º£²ó¤Î¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¤óÊÛÅö¡×¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¡Ö¤«¤±¤À¤·¡×¤È¡¢¡Ö¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤À¤·¡×¤Î2¼ïÎà¡¢Îä¤¿¤¤¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¤À¤·¡×1¼ïÎà¤Î·×3¼ïÎà¤Î¤À¤·¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¤ë¾å¡¢¹¥¤ß¤ÎÅ·¤×¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¦¤É¤ó¤¬ÊÂ¡¦Âç¥µ¥¤¥º¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë·×24¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¤Þ¤¤¤¿¤±¤Î¹á¤ê¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤¿¤±Å·¤¦¤É¤óÊÛÅö¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£