¥ー¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¡¢¡Ø¥°ー¥Ëー¥º2¡Ù¤ËÁ°¸þ¤ ¨¡ ¡Ö¤Þ¤¿Î¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢º£¤³¤½¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¸¶°Æ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡Ù¡Ê1985¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ´ë²è¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¡È¥Çー¥¿¡É¡¦¥ï¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥ー¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¤¬¡¢Éüµ¢¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡Ù¤Ï³¤Â±¥¦¥£¥êー¤¬»Ä¤·¤¿Êõ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾¯Ç¯ÃÄ¥°ー¥Ëー¥º¤¬¡¢ÊõÃµ¤·¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ÙËâ¤ä»îÎý¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ§¾ð¤ò°é¤ßÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëËÁ¸±±Ç²è¤ÎºÇ¹âÊö¡£°¥¬¥Â·¤¤¤Î¥°ー¥Ëー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¯¥¡¥ó¤ÏÈ¯ÌÀ¤¬¼ñÌ£¤ÎÁïÌÀ¤Ê¾¯Ç¯¥Çー¥¿Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êーÌò¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥¯¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡ÙÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢º£¤³¤½¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²áµî40Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤È¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ²È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ²È¤¬Âè2¹Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¯¥¡¥ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡ÙÂ³ÊÔ¤Ï´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£À½ºî¤¬Àµ¼°¤Ë¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯2·î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î¥Ý¥Ã¥Ä¥£¡¦¥Ý¥ó¥Á¥íー¥ê¤¬¡Ö½é¹Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¡¢ÂèÆó¹Æ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½95%´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÊÄ½¤¬·øÄ´¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¥Óー¥Ðー¤Î¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥à¥¹¥¿ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥¡¥ó¤Ï¡Ö¡È¡Ø¥°ー¥Ëー¥º2¡Ù¤Ë½Ð¤è¤¦¤è¡£·¯¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤½¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÆË¬¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥°ー¥Ëー¥º¤Î·»Äï»ÐËå¤¿¤Á¤È¤Þ¤¿Î¹¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ±é¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡Ø¥°ー¥Ëー¥º¡Ù¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈÄê´üÅª¤Ë¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇ°´ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëµÈÊó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î·»¥Ö¥é¥ó¥É¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥íー¥ê¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò±ø¤¹¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤À¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ÏÁ´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¤ÎºÆ½¸·ë¤¬Ë¾¤á¤ëµÓËÜ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
Source: