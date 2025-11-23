À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¡Ö³¦ µÜÅç¡×¤ò2026Ç¯²Æ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡ªÁ´¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¶Ë¾åÂÚºß¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï2026Ç¯²Æ¡¢¹Åç¸©µÜÅç¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤Ê²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ µÜÅç¡×¤ò³«¶ÈÍ½Äê¤À¡£Á´54¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µÒ¼¼¡Ö³¤Ì¸(¤¦¤ß¤®¤ê)¤Î´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¼«Á³¸½¾Ý¡Ö³¤Ì¸¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÃÏ·Á¤¬À¸¤ó¤À¼«Á³¸½¾Ý¡Ö³¤Ì¸¡×¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡Ö³¦ µÜÅç¡×¤ÎµÒ¼¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¼«Á³¸½¾Ý¡Ö³¤Ì¸¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿µÒ¼¼
¡Ö³¦¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµÒ¼¼¡Ö¤´ÅöÃÏÉô²°¡×¤ò³Æ»ÜÀß¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¦ µÜÅç¡×¤Ï¡¢Á´54¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤«¤éÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¤½¤ÎµÒ¼¼Ì¾¤ò¡Ö³¤Ì¸¤Î´Ö¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
³¤Ì¸¤È¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤³¤ÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÌ¸¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÃÏ·ÁÅªÆÃÀ¤«¤éÈæ³ÓÅª¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¡£¤È¤¯¤Ë½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢¶õ¡¦³¤¡¦Åç¡¹¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÉ÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤³¤Î¼«Á³Èþ¤ò¡¢µÒ¼¼Á´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö³¤Ì¸¤Î´Ö¡×¤À¡£
¢£Àä·Ê¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥½¥Õ¥¡¤È¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ö³¤Ì¸¤Î´Ö¡×
µÒ¼¼¤ÎÁëÊÕ¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥½¥Õ¥¡¤òÀß¤±¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¡¹¤È³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤Îº¸±¦¤Ë¤Ï¡¢³¤Ì¸¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÇÛ¤·¡¢¼¼Æâ¤È³°¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹áÀî¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡Ö°Ã¼£(¤¢¤¸)¥¬¥é¥¹¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¾ÈÌÀ
¾ÈÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©»º¤Î¹âµéÀÐºà¡Ö°Ã¼£ÀÐ(¤¢¤¸¤¤¤·)¡×¤ÎÊ´¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö°Ã¼£¥¬¥é¥¹¡×¤òºÎÍÑ¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë²º¤ä¤«¤ÊÁó(¤¢¤ª)¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº¸´±»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹©·ÝÉÊ¤È¼«Á³Èþ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È÷¸åÃÏ°èÈ¯¡ÖÊ¡»³¥Ç¥Ë¥à¡×¤ÎÍõ¿§¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¥½¥Õ¥¡¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ÷¸åÃÏ°è¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¡»³¥Ç¥Ë¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯È÷¸åå³(¤Ó¤ó¤´¤«¤¹¤ê)¤Îµ»½Ñ¤¬Â©¤Å¤¯ÍõÀ÷¤á¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¿§Íî¤Á¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£À¥¸ÍÆâ¤Îµù»ÕÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¡¢¡ÖÂçÃÝÏÂ»æ¡×¤Î¸÷
µÒ¼¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢µù»Õ¤¬µû¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿äÆ¡ÖµûäÆ(¤Ó¤¯)¡×¤òÌÏ¤·¤¿ÌÖÌÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢À¥¸ÍÆâ¤é¤·¤¤¼ñ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿²Âæ¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©ÂçÃÝ»Ô¤Ç400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¼ê¤¹¤ÏÂ»æ¡ÖÂçÃÝÏÂ»æ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ÃÏ¸µ»º¤ÎÜº(¤³¤¦¤¾)¤Î¤ß¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¾æÉ×¤Ê¼Á´¶¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÅô¤ê¤È¤È¤â¤Ë¶õ´Ö¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¢£Åò¼£Ê¸²½¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡Ö³¦ µÜÅç¡×¤Î²¹ÍáÂÎ¸³
µÒ¼¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëºÇ¾å³¬¤ÎÂçÍá¾ì¤ä¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÖÀÐÉ÷Ï¤¡×¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¥¸ÍÆâ¤Î³¤¤ä»³¡¢Ê¸²½¤ò¸Þ´¶¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢°Â¤é¤®¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§³¦ µÜÅç
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»ÔµÜÅç¸ýÀ¾1ÃúÌÜ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRµÜÅç¸ý±Ø¡¦¹ÅÅµÜÅç¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¡¢¹Åç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç60Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§54¼¼
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§¥Õ¥í¥ó¥È¡¢ÂçÍá¾ì¡¢ÀÐÉ÷Ï¤¡¢¿©»ö½è¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É(½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ)
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§7830.70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯²Æ¤òÍ½Äê
Í½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯½Õ¤òÍ½Äê
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢£¡Ö³¦¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö³¦¡×¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë23»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¦Æ»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅý¤äµ¨Àá´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ³Ú¡×¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¹©·Ý¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏÉô²°¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¦ ÁðÄÅ¡×(·²ÇÏ¸©¡¦ÁðÄÅ²¹Àô)¤È¡Ö³¦ Â¢²¦¡×(»³·Á¸©¡¦Â¢²¦²¹Àô)¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö³¦ ¾¾ËÜ¡×(Ä¹Ìî¸©¡¦Àõ´Ö²¹Àô)¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¸«ÅÏ¤¹À¥¸ÍÆâ³¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÈþ¡£¡Ö³¤Ì¸¤Î´Ö¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¦¡×¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë23»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¦Æ»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅý¤äµ¨Àá´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ³Ú¡×¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¹©·Ý¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏÉô²°¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¦ ÁðÄÅ¡×(·²ÇÏ¸©¡¦ÁðÄÅ²¹Àô)¤È¡Ö³¦ Â¢²¦¡×(»³·Á¸©¡¦Â¢²¦²¹Àô)¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö³¦ ¾¾ËÜ¡×(Ä¹Ìî¸©¡¦Àõ´Ö²¹Àô)¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¸«ÅÏ¤¹À¥¸ÍÆâ³¤¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÈþ¡£¡Ö³¤Ì¸¤Î´Ö¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£