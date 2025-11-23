¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÇÃæ¹ñ¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¡×¡Öµþ¥»¥é¡×¡ÖJDI¡×¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡ÄÅ±Âà¡¢ÂàÈò¡¢Äó·È¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¿¤Á¤òÊ¬ÀÏ
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»º¶È¤Ïº£¡¢Îò»ËÅª¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÆ³¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÊä½õ¶â¤ÈÊªÎÌ¹¶Àª¤ò¼õ¤±¡¢ÈÆÍÑ¡Ê¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡Ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¡ÖÇÔÀï¡×¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈÆÍÑ»Ô¾ì¤«¤é·é¤¯Å±Âà¡¦½Ì¾®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÎÎ°è¤Ç¤Ï¡Ö°ìÅÀÆÍÇË¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»Ô¾ì¤ÎÆó¶Ë²½¡§¡ÖÅ±Âà¡×¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤È¡ÖÂàÈò¡×¤Îµþ¥»¥é
ºÇ½é¤ÎÈæ³Ó¼´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö±Õ¾½¡ÊLCD¡ËÇÔÀï¡×¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥×¡§¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´ë¶È¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹
ÈÆÍÑLCD»Ô¾ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀª¡ÊBOE¤Ê¤É¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Î¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤È²½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊªÎÌÀï¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹½Â¤Åª¤ÊÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆ±»ö¶È¤Î¡Ö½Ì¾®¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ62²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¡Ê2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ë¤ò·×¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿LCD¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ¸»º¤·¤¿ºæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊSDP¡Ë¤ÎÀ¸»º½ªÂ©¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥Ñ¥Í¥ë¤Î½ªÂ©¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤ò¥ì¥¬¥·¡¼»ö¶È¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢¡ÖÁí¹çÅÅµ¡¡¦¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µþ¥»¥é¡§¡Ö¹â¿®ÍêÀ¥Ë¥Ã¥Á¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
°ìÊý¤Ç¡¢µþ¥»¥é¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ÇLCD»ö¶È¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþ¥»¥é¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢FAµ¡´ï¤ä°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»º¶Èµ¡´ï»Ô¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î¡Ö¹â¿®ÍêÀ¡×¤È¡ÖÄ¹´ü¶¡µëÀ¡×¤À¡£µþ¥»¥é¤Ï¡¢10Ëü»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÄ¹¼÷Ì¿¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÎÅëºÜ¤ä¡¢15Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´ü¶¡µë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀª¤ÎÊªÎÌÀï¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬ÈÆÍÑ»Ô¾ì¤«¤é¡ÖÅ±Âà¡×¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µþ¥»¥é¤Ï¹â¿®ÍêÀBtoB»Ô¾ì¤Ø¡Ö°Ü¹Ô¡×¤·¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍµ¡EL¡×¤È¡Ö¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ÇÆüÃæ´Ú¤Î3¥«¹ñ¤¬·ãÆÍ
Àï¤¤¤Î¼çÀï¾ì¤Ï¡¢LCD¤«¤éÍµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¤È¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»Ô¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¶ìÀï¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥Þ¥ÛOLED»Ô¾ì¡§Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤òµÕÅ¾
OLED»Ô¾ì¤ÎºÇÂç¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢OLEDÈ¯¸÷ºàÎÁ¤Î¹ØÆþÎÌ¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BOE¡¢Tianma¡ÊÅ·ÇÏ¡Ë¡¢CSOT¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñÀª¤¬¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç50%¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥§¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£BOE¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢JDI¤¬¼¡À¤ÂåOLED¡ÖeLEAP¡×¤Ç¤³¤ì¤«¤é»²Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖºÜ»Ô¾ì¡§ÆüËÜ¤Î¡Ö²ç¾ë¡×¤ÎÊø²õ
ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î²ç¾ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2021Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢JDI¡Ê30.7%¡Ë¤È¥·¥ã¡¼¥×¡Ê21.5%¡Ë¤ÎÆüËÜ2¼Ò¤Ç»Ô¾ì¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê52.2%¡Ë¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ç¾ë¤ÏOLED²½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë´Ú¹ñLG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
• 2023Ç¯¡Ê¼ÂÀÓ¡Ë: LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥·¥§¥¢26.2%¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ï2°Ì¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë¡¢3°Ì¡ÊJDI¡Ë¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
• 2024Ç¯Q1¡ÊÍ½Â¬¡Ë: LG¤¬31.4%¤Ø¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¡¢JDI¤Ï16.3%¤Ø¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥·¥§¥¢¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬OLED¤Ø¤Èµ»½Ñ¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢OLEDµ»½Ñ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë´Ú¹ñLG¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÊý¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñBOE¤äTianma¤¬ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¡ÖÁ°Ìç¤Î´Ú¹ñ¡ÊLG¡Ë¡¢¸åÌç¤ÎÃæ¹ñ¡ÊBOE¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÊªÎÌ¡×¤ÎÃæ¹ñ vs ¡ÖIP¥Ï¥Ö¡×¤ÎÆüËÜ
ÀäË¾Åª¤Ê¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡ÖÊªÎÌÀï¡×¤ò´°Á´¤Ë²óÈò¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡§¹ñ²È»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÊªÎÌÀïÎ¬
Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖµìÀ½ÉÊ¤«¤é¿·À½ÉÊ¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¡Ê°Êµì´¹¿·¡Ë¡×À¯ºö¤äÄ¶Ä¹´üÆÃÊÌ¹ñºÄ¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ëµð³Û¤ÎÊä½õ¶â¤òÅê¤¸¡¢¼«¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÊTCL¡¢³¤¿®¤Ê¤É¡Ë¤¬¶¯¤¤¡ÖMini LED¡×¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¶¥Áè¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¹ñ²ÈÀ¯ºö¡×¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¡ÊJDI¡Ë¡§µ»½ÑIP¤È¡Ö¿åÊ¿Ê¬¶È¡×¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹
¥·¥ã¡¼¥×¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤ÇÀÖ»ú¤ò·×¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö·Ð±ÄºÆ·úÃæ¡×¤Ç¤¢¤ëJDI¤â¡¢¼ÖºÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥·¥§¥¢µÞÍî¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶ì¶¤ÎÃæ¡¢JDI¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡À¤ÂåOLEDµ»½Ñ¡ÖeLEAP¡Ê¥¤¡¼¥ê¡¼¥×¡Ë¡×¤À¡£
¡ÚeLEAPµ»½Ñ¤Î¾ÜºÙ¡Û
eLEAP¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎOLEDÀ½Â¤ÊýË¡¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤¹¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
• µ»½Ñ³×¿·¡Ê¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹¡Ë: ½¾Íè¤ÎFMM¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤òÍÑ¤¤¤º¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹¾øÃå¡×¤È¡Ö¥Õ¥©¥È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£Êý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
• °µÅÝÅª¤ÊÀÇ½: È¯¸÷¸úÎ¨¡Ê³«¸ýÎ¨¡Ë¤¬½¾Íè¤Î2ÇÜ°Ê¾å¡Ê60%¶á¤¯¡Ë¤Ë¸þ¾å¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Öµ±ÅÙ2ÇÜ¡¢¼÷Ì¿3ÇÜ¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
• ¼åÅÀ¤Î¹îÉþ: OLEDºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÃ»¼÷Ì¿¡¦¾Æ¤ÉÕ¤¡×¤òº¬ËÜÅª¤Ë¹îÉþ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ÖºÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
• ¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ: À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤òÌó30%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ´ë¶È¤ÈÄó·È¤¹¤ëJDI¤ËÂÐ¤·ÆÈÀêÅªÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¥½¥Ë¡¼
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÂç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£eLEAP¤Ï³Î¤«¤Ë³×¿·Åª¤À¤¬¡¢JDI¤Ï·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ºâÌ³ÂÎÎÏ¤Ç¤³¤Î¡Öµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¡×¤ËÅê¤¸¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ê¸ú²Ì¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
´üÂÔ¤ÎeLEAP¤¬»²Æþ¤¹¤Ù¤¥¹¥Þ¥ÛOLED»Ô¾ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÀª¤¬ÀÊ´¬¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¼çÀï¾ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ÖºÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢OLED²½¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë´Ú¹ñLG¤äÌÔÄÉ¤¹¤ëÃæ¹ñÀª¤È¤Î·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢µ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¡¢µð³Û¤ÎÀÖ»ú¤ò²ò¾Ã¤·´ë¶È¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼Â¸½À¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
JDI¤¬2024Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÂæÏÑInnolux¤ª¤è¤ÓCarUX¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ëJDI¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£JDI¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖeLEAP¡×µ»½Ñ¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¥óµ»½Ñ¡ÊHMO¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ³ËIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ËÂÐ¤·¡¢ Innolux/CarUXÂ¦¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡×¤È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¤é¤ÎºâÌ³Åª¸Â³¦¤òÄ¾»ë¤·¡¢µð³Û¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¡Ö¼«Á°¼çµÁ¡×¤ò´°Á´¤ËÊü´þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¡Êµ»½Ñ¡Ë¡ÜÂæÏÑ¡ÊÀ¸»º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤ë¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹çÍýÅª¤ÊÀïÎ¬¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÏÈÆÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é»ö¼Â¾åÅ±Âà¤·¡¢AR/VR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¡ÖOLED¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊMicro-OLED¡Ë¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Apple¤Î½éÂå¡ÖVision Pro¡×¤Ë¥½¥Ë¡¼À½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¼¡À¤Âå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖÌÜ¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½ÅÍ×¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÊªÎÌÀï¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡Öµ»½ÑÅªÍ×½ê¡Ê¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
Å´¹Ý¶È³¦¤È¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÆÈ¼«¤Î¡Ö°Û¤Ê¤ë¡×ÀïÎ¬
ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤·¤¿»öÎã¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Å´¹Ý¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Î¾»º¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¶¥Áè¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµð³ÛÊä½õ¶â¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ÈÆÍÑ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ï¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤È¤â½Å¤Ê¤ë¹½¿Þ¤À¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¹Ýºà¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»º¶È¤â¤Þ¤¿¡¢JDI¤Î¡ÖeLEAP¡×¤ä¥½¥Ë¡¼¤Î¡ÖMicro-OLED¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÎ°è¤Ø¼´Â¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¸Â¸¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¼êÃÊ¡×¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤·¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤ò¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì»²Æþ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢JDI¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤òÂæÏÑInnolux¤ÈÄó·È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö»ñ»º¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤·Ð±Ä¡Ê¥Õ¥¡¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¼Ò¤ÎÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Äµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢½Å¸üÄ¹Âç¤ÊÅ´¹Ý»º¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»º¶È¤Îº£¸å¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¡ÖÀ½Â¤¸½¾ì¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤È¡¢¡Öµ»½ÑµòÅÀ¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡×¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¡ÊIP¡Ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£JDI¤¬ÂæÏÑ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬¹âÀººÙ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ½ÉÊ¤Î¡ÖÎÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤äÀß·×¿Þ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Öµ»½Ñ¤Î¥Ï¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢»º¶ÈÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
