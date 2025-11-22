´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ËÇ°´ê¤Î½é»²Àï¡£¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤ÎÊá³Í¤ËÄ©¤à¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬¡ª¡Öº£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë²ó¡×¡Ê¾ëÅçÌÐ¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
11·î23Æü19»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ë¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
´ÖµÜ¤Ï¡¢ÆüËÜºßÍè¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¶¼¤«¤¹Ìñ²ð¼Ô¤òÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×¤Ë»²Àï¡£¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤ËÂçÈË¿£Ãæ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤ÎÊá³Í¤ËÄ©¤à¡£ºßÍè¼ï¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹¡¢¤½¤¤¤Ä¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä!?
¢£¡Ö¡ØDASH¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¤ë½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë
Ìó3¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×¡£º£²ó¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¸Ð¡¦²â¥ö±º¤Ë·Ò¤¬¤ëºùÀî¤ËÀø¤àÌñ²ð¼Ô¡£Âç¤¤Ê¸ý¤È¶¯¿Ù¤Ê³Ü¤ÎÎÏ¤Ç¥«¥á¤ä¥â¥°¥é¤ò¤â¿©¤é¤¦¡¢¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¡£²â¥ö±º¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÂçÈË¿£¡£ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»º¥ï¥«¥µ¥®¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÇú¿©¤¤¤·¡¢µù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤ÇÏ·ÊÞ¥ï¥«¥µ¥®²Ã¹©Å¹¤Ê¤É¤¬ÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åß¤ËÁÌ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë¥ï¥«¥µ¥®¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¾ëÅç¡¢¿¹ËÜ¡¢²ÃÆ£¤Î3¿Í¤Ë¡¢2·î¤Î¥×¥ì¥³Êá³Í°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×»²Àï¤È¤Ê¤ë¹âÃÏ¤â¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ç¿¹ËÜ¤È¶¦±éÃæ¤Î´ÖµÜ¤¬¡Ö¡ØDASH¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¸¤¤ë½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤È»²²Ã¤òÇ®Ë¾¤·¡¢Ç°´ê¤Î½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿´ÖµÜ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬´¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£
Ìò¼Ô¤¬Â·¤¤¡¢¤¤¤¶Ìñ²ð¼ÔÂà¼£¤Ø¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÄà¤ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ÖµÜ¡£Çú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤¬Àø¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀµ³Î¤ËÄà¤ê»å¤òÅê¤¸¤¿¤ê¡¢Æ¹Ä¹¤ËÁáÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¿åÏ©¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡£¤½¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¾ëÅç¤È¿¹ËÜ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¿·»²¼Ô¤Î¹âÃÏ¤âÂçÊ³Æ®¡£´ÖµÜ¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÓÌ³Ð¤Ç½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÀ¸Êª¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¹âÃÏ¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂçÊª³°Íè¼ï¤òÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË¤¿¤Á¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¤Æ¤«¡¢´Î¿´¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢5¿Í¤Ï¾åÎ®¤È²¼Î®¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¹¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÊá¤ì¤¿ー¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÖµÜ¤Î¿È¤Ë¤âÂç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡Ä¡ª¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î¾ëÅç¤â¡Öº£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë²ó¡×¤È¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬Â³È¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Êá³Í¤·¤¿¤½¤¤¤Ä¤ò¥×¥í¤Î¼ê¤ÇÀäÉÊÏÂ¿©ÎÁÍý¤Ë¡£¿©¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡ª¡×¤È¡¢¥í¥±¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡£´ÖµÜ¤È¿¹ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢Á´ËÆ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù
11/23¡ÊÆü¡Ë19:00～19:58
½Ð±é¡§¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¡Ë¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/dash/