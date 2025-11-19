大分市佐賀関

170棟以上が燃えるという甚大な被害となっている大分市佐賀関の火事。発生からこれまでの動きをまとめました。

港町が真っ赤に燃え上がりサイレンが響き渡りました。大分市佐賀関で火事が発生したのは18日午後5時40分頃。

窓から炎が勢いよく噴き出し暗闇の中でも真っ黒とわかる煙がもうもうと立ち上っています。

◆TOS梅田雄一郎記者（18日夜）

「火災の発生から2時間以上がたちましたがいまもなお激しい炎が上がり続けています。私の後ろでは複数の家から火の手が上がっているのが確認できます」

大分市佐賀関

◆住民

「消防車の音が何台も何台も来るもんで、何かなと思って2階の窓から見たらすごい燃え上がっていた」

「かなり心配ですね、知っている人もいるから」

見慣れた景色が炎に包まれていく中呆然と立ち尽くす住民たち。

手を取り合って避難するほかありませんでした。

しかし、火の手は避難先にまで迫りました。

◆警察

「ここちょっと避難しましょう、みんな。皆さん、避難しましょう」

記者）Q.今みんなどこに行っている？

◆住民

「支所。佐賀関の支所」

記者）Q.ここはもう危ないから閉鎖する？

◆警察

「そうです、そうです」

炊き出しの様子

延焼の恐れがあることから別の場所に移ることに。

火事の現場から1キロほど離れた佐賀関市民センターにはおよそ190人が身を寄せ不安な夜を過ごしました。

◆避難所にいた住民

「とにかく荷物を詰めて出てきた。家がどんなになっているか心配。早く帰りたい」

◆避難所にいた住民

「火の海。もうすごい火だったあの辺は特に空き家が多い。7割くらいが空き家」

Q.火の音は聞こえなかった？

「聞こえん。隣保班の人が窓をたたいて知らせなければわからなかった。びっくりしたこれは現実かと思って」

◆TOS梅田雄一郎記者（19日午前6時半すぎ）

「火災発生から一夜経った現場です。今だ鎮火には至っておらず住宅からは白煙が上がっています」

一夜明け被害が次第に明らかに。上空から見ると住宅地が広範囲にわたって黒く焼け焦げているのがわかります。

変わり果てたまちを見つめる住民の姿も。また、逃げる途中でケガをした人もいました。

◆逃げる途中でケガをした女性

「前の段差で転んでしまった。何分でもいいので遠くからでもいいので（自分の）家を見たい」

一方、支援の動きも始まってます。

◆炊き出しをする人

「皆さーん、あったかい味噌汁クロメ汁を持ってきましたよ。それと、朝新米を炊いたおにぎりを1人2個ずつ持ってきました。食べてください」

佐賀関の名物を使った心のこもったあたたかい差し入れ。

◆避難している女性

「おいしい。クロメが入っているけんね」

ペットを連れて避難できるカフェ

また、こちらは近くにあるカフェです。

保護犬や保護猫に関わるサービスを行っていることもあり、被災者がペットを連れて避難できるよう受け入れ態勢を整えました。

◆RIRIMAMの樹 首藤桃奈チーフ

「1日も早く復興し皆様が安心して過ごせるようまた元気な佐賀関に戻れる日までできることを見つけていきたい」

170棟以上が焼けている甚大な火災。被害の全容はまだわかっていません。