YouTube動画「アメリカのセブンイレブンの、とても大きなホットドッグ（自分でつくる）」で、脳科学者の茂木健一郎氏がアメリカ・サンディエゴのセブンイレブンで話題のホットドッグ「ビッグバイト」を実食した時の驚きと感動を語った。

茂木氏は「サンディエゴのセブンイレブンに今まで4回ぐらい行ってるんですけど、ずっとホットドッグ気になってた」と長年の疑問を明かし、「どうやって作るのか分かんなくて」と戸惑いを口にした。その場で焼き上げられる巨大ソーセージを見つつも、パンや薬味のシステムが分からなかったという。偶然、前に並んでいた客の所作で作り方を“解読”でき、「やっと4回目ぐらいでわかった」と笑った。

実際に「ビッグバイト」に挑戦し、「これちょっとメキシカンな感じしますよね。やっぱりサンディアゴ、メキシコ国境に近いんで」とご当地感を指摘。ケチャップ、マヨネーズ、マスタードの定番に加え、「薬味数々と、薬味数々と……こういうサルサっていうか野菜刻んだのもあったのよ」と充実ぶりに感激した。「自分で作れると言ったら嬉しいのよ。このシステム最高だと思います」とアメリカ式ホットドッグの自由度に称賛を送った。

さらに「最近アメリカのセブンイレブンもちょっと日本のセブンイレブンの大成功に触発されて、その場で食べられるものを増やしてる」と、日米のコンビニ文化の影響を語りつつ、「逆にアメリカはアメリカですごいなと」とその独自進化も絶賛した。

動画の終盤では、念願の「ビッグバイト」をほおばり「うん、おいしい！これね、最初から買えばよかった」と納得の味をレポート。「皆さんもアメリカに行ってセブンイレブンがあったら試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「グレイトアメリカ、グレイトビッグバイトいただきます」と締めくくった。

