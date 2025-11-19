Image: Dua Rashid / Gizmodo US 画像はGalaxy Buds3 Pro。

Samsung（サムスン）のイヤフォンGalaxy Buds。その高位機種であるGalaxy Buds Proの次モデル、Galaxy Buds4 Proの最新リーク情報がでました。コードネームの噂（音質に力をいれたモデルになると期待されています）がありましたが、今度はUIのアニメーションリーク。

ネタ元のAndroid Authorityが、サムスンのOS、One UI 8.5アップデートの中に最新イヤフォンらしきアニメーションを発見しました。

ハードデザインがさらに変化

2024年リリースのGalaxy Buds3 Proでは、AirPodsに寄せた大きなデザインアップデートが入りましたが、Galaxy Buds4 Proではさらにハードのデザインが変わるようです。

アニメーションを見ると、変わるのはステム部分。よりフラットに大きな面として作用するようです。これ、スワイプやタッチ、ギュっとつまんで操作するGalaxy Budsとしては、使い勝手が向上しそう。

ステムデザインの変更にともない、充電ケースも変わるみたい。今までのようにイヤフォンをケースに差し込むスタイルではなく、寝かせる・並べる収納になるんだとか。これ、収納時に落としにくのはどっちなんでしょうね、気になるな…。

ヘッドジェスチャー追加？

ハードのデザインだけでなく、新機能も追加。Android Authorityが発見したコードによれば、ヘッドジェスチャー（頭の動きによるタスク発動）での通話、通知読み上げ、タイマーオフなどが追加されるといいます。

最も気になるのは、AirPods Pro 3としてヘルストラッキング系機能があるかどうか。みんなこれが1番気になっているはずなのに、このへんの噂がでてきてないのが、逆に怪しいっちゃ怪しいような…。