新車340万円！ トヨタ新「“5人乗り”ヴォクシー」に反響殺到！「これ普通に良いね！」の声も！ まさかの“2列仕様”どう使う？ 広大な「リアスペース」実現した“斬新仕様”とは！

トヨタ新「“5人乗り”ヴォクシー」に反響殺到！

トヨタはミドルサイズミニバン「ヴォクシー」に一部改良を施し、2025年9月から販売しています。

この改良では、ヴォクシーの実用性がより高められたことで、ユーザーから大きな関心を集めています。

ヴォクシーは2001年の初代モデル登場以来、広い室内空間と高い実用性でファミリー層を中心に支持されてきたミニバンです。

現行の4代目モデルは2022年1月に登場し、TNGAプラットフォームの採用によって全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm

というゆとりある空間を実現しています。

エクステリアは、立体的なフロントフェイスとシャープな造形が特徴の洗練されたデザインで、水平基調のインパネやスリムなピラーが開放感のある室内を演出。

パワートレインは1.8リッターハイブリッドまたは2リッターガソリンか選択可能で、全グレードに「トヨタセーフティセンス」が標準装備されるなど、安全性能も充実しています。

そんなヴォクシーに実施された2025年9月の一部改良では、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキが全車標準化され、さらなる安全性能の向上が図られました。

そうした中で、特に注目を集めているのが、福祉車両「ウェルキャブシリーズ」に設定されたユニークなパッケージングの「サードシートレスの2列仕様」です。

これは「車いす仕様車タイプI」という名の仕様で、従来の3列目シートを省くことで、そのスペースを後席まで拡張。

広いスペースを活かし、車いすのままスムーズに乗降・収容できる設計となっています。

この仕様により、車いす用のスペースは長さ1470mm×幅1405mmを確保。

定員は「車いす1名仕様」が5名、「車いす2名仕様」で6名となります。

エクステリアは通常仕様のヴォクシー同様、迫力と高級感を両立した高貴なデザインをほぼ維持しつつ、後部にはスロープやエアサスペンションによる車高調整機構を搭載。

スロープの角度を浅く保ち、自然な姿勢での乗降を可能にしています。

また、電動ウインチやワイヤレスリモコンにより、車いすの引き込みもスムーズに行えるのが魅力です。

インテリアには、車いす固定装置や3点式ベルト、夜間照明など、安全性と快適性を高める専用装備が充実しており、介護や送迎の現場において高い価値を提供します。

このヴォクシー・ウェルキャブの2列仕様の価格は、消費税非課税で340万円から設定されています。

※ ※ ※

このようなサードシートレスのヴォクシー・ウェルキャブ2列仕様に対して、SNS上では「3列目って結局使わないから、こういう仕様ありがたい」「この仕様、まさに理想なモデル」「これ普通に良いね！使えるよ」といった、実用性を重視するユーザーからの肯定的な反応が相次いでいます。

また、「福祉車両ってもっと地味なイメージだったけど、これはアリ」といったデザイン面への好意的な声も聞かれます。

さらに、「一般仕様でも出してほしい」「子どもが大きくなって3列いらないから、こういう選択肢もいいね」といった、福祉用途に限らず“2列ミニバン”としてのレイアウト自体を望む声も噴出しています。

これは、近年の多様化するライフスタイルにおいて、3列シートよりも広大なラゲッジスペースやリラックスできる後席空間を求めるユーザーが増加していることを伝えているのでしょう。

トヨタが福祉車両で提示したこの合理的なパッケージングは、一般市場においても新たなニーズを掘り起こす可能性を秘めており、通常モデルにも2列仕様のタイプが登場するのか、今後のトヨタのラインナップ展開に大きな期待が集まっています。