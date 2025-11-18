宮崎あおいが表紙を飾った『リンネル』（宝島社）が11月19日（水）に発売される。

【画像】「暮らしの道具大賞2025」のランキングをチラ見せ

『リンネル』2026年1月号では、「暮らしの道具大賞2025」企画が掲載。同賞は2013年よりスタートした人気企画。暮らしをより豊かにしてくれる、価値のある日用品を知ってもらいたいという思いで、従来のヒット商品ランキングにはない、『リンネル』独自の目線で選定されるランキングとなっている。

家電ライターや節約アドバイザー、インテリアスタイリストなど総勢16名の目利きの方々と『リンネル』編集部が各自のおすすめ商品を推薦し、「掃除」「キッチン」「キッチン家電」「洗濯」「美容」「暮らし」の6部門でアイテムが選出される。

株式会社HERSTORY・女性インサイトラボ所長の加藤沙貴子は2025年の購買傾向のキーワードは「人の手のぬくもり」「メリハリ消費」「推し活」「ご自愛」と語っている。傾向が表れたリカバリーやウェルネスなアイテム、注目のメンズ美容、身近に感じられた災害に備える防災グッズ、ここ数年で市場が急拡大している「微アル・ノンアルコール」まで計133アイテムが紹介される。

『リンネル』は1月号と増刊号が同時発売される。通常盤の付録は、LISA LARSON®の「マイキーと仲間たちが大集合 木製スタンプ」。増刊号はLISA LARSON®「マンスリーとウィークリーで使いやすい【2025年11月始まり】2026年スケジュール手帳」となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）