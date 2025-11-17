高橋克典、CKBのライブを観覧し横山剣との2ショット公開
俳優の高橋克典が17日までにオフィシャルブログを更新。自身が長年ファンを公言するバンド・CRAZY KEN BAND（CKB）のライブを１年ぶりに観覧したことを報告し、ボーカルの横山剣との2ショットなど多数公開した。
15日、『CKB!!』と題してブログを更新した高橋。「こないだ、１年ぶりのCKBのコンサート！」と切り出し、横山について「相変わらずサイコー!! でした!! ほんっとサイコー!! いつまでも大ファンす!!」と興奮冷めやらぬ様子でコメントし「イイネ！」ポーズで決める横山と高橋の2ショットを公開した。
さらに、「G.小野瀬さん！のっさん!!」、「ジャッカル!!」、「トモヒロとバッタリ!!」、「同い年B.洞口信也氏と一つ下のKey.高橋利光氏」、「スモーキーテツニ」など会場で遭遇したメンバーや関係者との記念ショットも続々と公開。ライブ直後の熱気が伝わるにぎやかな内容となっている。
最後は「いや本当楽しかったす」とつづり、満足感いっぱいにブログを締めくくった。
高橋の“CKB愛”あふれるブログには「横山剣さんも克典さんもカッコいい〜っ!!」、「渋すぎっ!!」、「克典さんの推しですね」、「イ〜〜ッネカッコイイ〜」、「克典ってホントクレイジーケンバンドLOVEなんやね」、「剣様克典様色気たまらんぜぇ」、「イケメンお二人様たまらん」、「最高」、「ちょいワルオヤジ集団」、「まじイイネ」、「マジカッコいいたまらん色っぽい」などの声が相次いでいる。
