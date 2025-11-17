ＡＩストーム<3719.T>＝上値指向加速で６連騰。１４日午後の取引時間中に発表した２５年１２月期業績予想の上方修正が引き続き手掛かり材料となっているほか、この日は再生可能エネルギー領域で新事業を開始すると発表しており、好材料視されている。新事業は、国内外で評価の高い主要メーカーの太陽光発電設備及び蓄電設備を中心に、発電事業者・ＥＰＣ・デベロッパーに対し、設備導入から運用支援までを包括的にサポートするというもの。従来の資材卸売にとどまらず、顧客ビジネス全体の生産性を高める「協業支援型モデル」を採用し、経験とスピードを武器に発電事業の上流から下流までをワンストップで支援し、業界全体のサプライチェーンを再設計する。



ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>＝上げ足強め年初来高値にらむ。前週末１４日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８５億円から９０億円（前期比９０．１％増）へ、純利益を４９億円から５２億円（同２．２倍）へ上方修正したことが好感されている。売上高は１０００億円（同６６．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、グループ出張訪問買取事業及びグループ店舗買取事業ともに買い取り・販売が好調に推移したことに加えて、今期からバイセル単体で運用を開始した新人事制度の効果発現による粗利単価の向上や離職率の低減による採用・教育費の効率化が進んでいることなどが利益を押し上げる。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高７３６億３５００万円（前年同期比６６．６％増）、営業利益７５億１４００万円（同２．０倍）、純利益４３億２１００万円（同２．４倍）だった。



安永<7271.T>＝ストップ高で一気に年初来高値を更新。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計(４～９月)の連結決算を発表。これにあわせ２６年３月期の業績・配当予想を増額修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから６億円増額して３３３億円（前期比５．８％増）、最終利益予想は３億円増額して１０億円（同３４．７％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して増益を計画する。また、期末配当予想を２円増額して７円とした。年間配当予想は１４円（前期比１円増配）となる。国内や北米市場向けでエンジン部品事業での需要が想定を上回る見込みとなった。一部顧客の投資計画の見直しにより、低稼働となっていた生産設備の投資回収のメドがついたことも採算性を向上させる。９月中間期は売上高が１６３億２４００万円（前年同期比１１．１％増）、最終利益が５億９８００万円（同１０倍）だった。



櫻島埠頭<9353.T>＝商いを膨らませ急上昇。５日移動平均線を離れ２５日移動平均線との上方カイ離を解消する展開。早晩５日・２５日線のゴールデンクロスが予想されるなか、買い意欲が活発化している。大阪港を拠点に港湾運送や倉庫事業などを展開し、石炭・コークスなど輸入燃料の受け入れや保管、需要家納入を行うが、ばら積み・液体貨物の輸送で実績が高い。今後、日本維新の会が掲げる「副首都構想」のシナリオ進展に伴い、「同社が有する含み資産拡大への思惑が増幅されている」（中堅証券ストラテジスト）とするが、これを抜きにしても、現在のＰＢＲは会社解散価値の半分である０．５倍前後とイレギュラーに近い水準であり株価訂正高余地が大きい。高市政権が１７の戦略分野として重点投資の対象に掲げる「港湾ロジスティクス」は文字通り同社のテリトリーであり、国策を背景に活躍機会が高まるとの見方も追い風となっている。



ブシロード<7803.T>＝物色の矛先向かいストップ高。前週末１４日取引終了後、第１四半期（７～９月）連結決算を発表。売上高は１３７億６６００万円（前年同期比１２．２％増）、最終利益は１６億６３００万円（前年同期５９００万円）となった。最終利益の通期計画（２７億円）に対する進捗率は約６２％と高く、これがサプライズとなる形で買いを呼び込んでいる。トレーディングカードゲームやライブエンタメ、マーチャンダイジング（ＭＤ）が順調に進捗。デジタルゲームは軟調に推移したものの、大型タイトルの発売と開発費の減少により前年同期比では増収増益となった。為替差益の計上や、前年同期に為替差損を計上した反動も寄与した。なお、通期の減収減益見通しは据え置いている。



ＮＩＴＴＯＫＵ<6145.T>＝急反発で新高値。精密ＦＡのトップメーカーでコイル用自動巻線機では世界シェア首位に位置している。電子デバイスや自動車、家電、精密機器向けなど幅広い業界を対象にコイル巻線機及び周辺機器を販売し、高水準の需要を獲得している。米国向けを中心に海外売り上げが好調に推移したほか、利益率の改善も寄与しており、前週末１４日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の３３億円から４０億円（前期比３．６倍）に大幅増額し、２４年３月期の過去最高利益に肉薄する見通しとなった。加えて、今期の年間配当の上乗せも発表、従来計画の５０円から１０円上方修正し６０円（前期実績は４２円）とする。これに伴い配当利回りは前週末終値換算で２．５％強に達する。これらをポジティブ視した買いを誘導している。



