元TOKIOの山口達也さん（53）が“ヒーロー”と撮影した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】トレーニング＆サーフィンをする山口達也さん

2023年3月「株式会社山口達也」の設立を発表した山口さん。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていく」と明かしていた。

Xでは「依存症全般」に対する講演活動の様子のほか、2024年11月には一般女性との結婚を公表。また、8年ぶりにサーフィンを満喫する様子やジムで激しいトレーニングに励む動画、チェーンソーを持ち笑顔で写るワイルドな姿など日常の様子も度々発信してきた。

最新ショットに反響「お顔がTOKIOの頃に戻ってる」「痩せましたね」

2025年11月15日の更新では、2020年3月に亡くなった志村けんさんの銅像の前で撮影した笑顔で写る最新ショットを披露。「子どもの頃からヒーロー これからもずっとヒーローです」と、志村さんのギャグ「アイ〜ン」のポーズをとり思いをつづっている

この投稿にファンから「お顔がTOKIOの頃に戻ってる」」「元気にしてるのを見て安心しました 痩せましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）