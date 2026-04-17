《大腿骨の骨が腐ってます》《このまま痛くなったら人工関節になる。これは治らないそうです。レントゲン見たら黒くなってました》自らのアルコール依存症の経験をもとに、「依存症の怖さ」や「依存症からの社会復帰」をテーマとした講演会を全国各地の地方自治体等で開催している元『TOKIO』の山口達也（54）。ここ最近、講演の中で右股関節の「大腿骨頭壊死症」を発症したことに触れるようになり、各地で話題を集めている。現在