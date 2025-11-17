三井住友ＦＧが反発し年初来高値、今期純利益・配当予想の増額修正と自社株買いを評価

三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が反発し、年初来高値を更新した。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示。あわせて通期の業績と配当予想を見直し、今期の純利益は１兆３０００億円から１兆５０００億円（前期比２７．３％増）に引き上げた。また中間配当について、これまでの予想から１０円増額して７８円としたうえで、期末配当予想は１１円増額し７９円に修正。取得総数５０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．３％）、取得総額１５００億円を上限とする自社株買いと消却の実施も発表しており、これらを評価した買いが株価を押し上げた。



本業が好調に推移し収益が上振れする。年間配当予想１５７円で、株式分割考慮後ベースで実質３５円の増配を計画する。自社株の取得期間は１７日から２６年１月３１日まで。取得した全株式数を同年２月２０日に消却する。９月中間期の純利益は９３３５億５００万円（前年同期比２８．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS