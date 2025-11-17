「大相撲九州場所・８日目」（１６日、福岡国際センター）

玉鷲は横綱大の里にはたき込まれ、４１歳の誕生日での金星を逃したが、前日の豊昇龍戦に続き横綱を苦しめた。幕内出場回数が１４４５回となり、魁皇（現浅香山親方）を上回り歴代単独２位に立った。大の里は自身３度目のストレート給金を決め、単独トップを守った。横綱豊昇龍は宇良を退け６勝目。１敗は王鵬との関脇対決を制した安青錦のみとなった。

土俵を下りる背中に大きな拍手が送られた。４１歳になった玉鷲は、自身の最年長金星記録の更新を「最後に取り逃した」と悔しがるも表情はさわやか。館内を沸かせ「残念だけど仕事はちゃんとできた」と胸を張った。

右おっつけ、左のど輪で土俵際に押し込んだ。たまらず回り込んだ大の里にはたき込まれ、左足１本で残られた。金星を奪った今年名古屋の再現はならなかったが、前日の豊昇龍戦に続く健闘に「本当に面白い。４０歳の最後が横綱で、４１歳の最初も横綱。いい記念になりそう」と笑った。

この日の朝、玉正鳳を相手に試した立ち合いを実行。横綱戦は「燃えるより楽しみ」と言うが、朝は「自分には自分の勝負がある」と言葉少なに集中を高めた。勝ちへの意欲に衰えはない。

体の張りを維持する玉鷲は「４０歳と変わりはない。年齢じゃない、心」とキッパリ。来年には旭天鵬（現大島親方）が持つ歴代１位の幕内出場回数１４７０回の更新が控える。４１歳の節目に「黒星だけど心の中はめっちゃ楽しい。４０代をなめるなよ」と元気いっぱいだった。