YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士の松浦悠真さんが17日からの日本付近への強い寒気と、それに伴う大雪・大雨・暴風の可能性について詳しく解説した。動画タイトルは「【強い寒気】前線通過し冬型に 大雪や大雨 北海道は暴風のおそれ」。



松浦さんは「17日の朝から昼前頃にかけて、北海道付近を前線を伴う雨雲が通過していきます。標高が高いところでは雪となり、降雪量が一気に増加する恐れがあります」とした上で、今後の全国的な天候の変化を詳述。「今夜から寒冷前線が日本付近に接近して、来週前半にかけて日本海側の山沿いを中心に大雪、さらに平地では大雨となる恐れがある」と述べた。



実況天気図をもとにした解説では「この時期としては強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になります。特に北海道では暴風となる恐れがあるため、警戒が必要です」と注意を呼びかけた。



また、東日本から西日本の山沿い地域でも「大雪となる恐れがある。19日頃まで強い寒気の影響が続くので、来週前半までは十分な注意を」とし、最新の気象情報をこまめに確認するようアドバイス。「山沿いだけでなく、平地でも北海道では10センチ以上、東北北部でも数センチの積雪が見込まれる。平地では道路の凍結、交通障害にも注意してほしい」と念を押した。



降水量については、「新潟や秋田周辺では雨量が100ミリを超える可能性があり、大雨による土砂災害への警戒も必要」と強調。「雪ではなく雨になる地域も油断せず、雨の降り方に十分注意を」と呼びかけた。



