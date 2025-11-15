½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡ÍÌ¾¿Í¤ÏSOS¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤!? ½õ¤±¸Æ¤Ö¤¿¤á¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö²¶¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¡¡¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÍ¤Î84Âæ¤Î°¦¼Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ê¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¿¥¤¥×1¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡Ö±«¤ÎÆü¤Ë´Ø±Û¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¥å¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¤·¤Ö¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£±ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¹ß¤ê¤Æ¾Ã²Ð¤·¤¿¸å¡Ö¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¾è¤Ã¤±¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¶¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ¯¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»þ¤ËSOS¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê»þ¡¢²¶¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£