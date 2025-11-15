「“アジア１位”の圧倒的パフォーマンス」韓国メディアは森保Jのガーナ戦勝利をどう伝えたか。南野拓実にフォーカス「歴代８位に浮上、レジェンドに並んだ」
日本代表が11月14日の親善試合でガーナ代表に２−０で勝利したニュースは、韓国でも広く報じられている。
「日本サッカー、韓国との親善試合を控えたガーナを２−０で制圧」（テレビ局『SBS』）
「“南野先制＋堂安追加点”日本、ガーナに２−０完勝...最後までプレス続けガーナを完全封鎖」（サッカー専門誌『Four Four Two KOREA』）
「“シュート14本の爆撃”日本、ガーナに２−０勝利...南野＆堂安のリレーゴールでAマッチ２連勝、“北中米W杯模擬テスト”で巡航」（スポーツメディア『SPOTV NEWS』）
「“アジア１位”日本の圧倒的パフォーマンス、シュート14本でその差２倍！ガーナを２−０撃破、南米最強ブラジルに続きアフリカ強豪もてんてこ舞い」（経済紙『毎日経済』）
「ブラジル破った日本サッカー、ガーナ２−０撃破で“Aマッチ２連勝”...南野＆堂安がゴール」（ネットメディア『スターニュース』）
なかでも、総合メディア『My Daily』は「日本が欧州組の力を武器に“アフリカの星”ガーナを退けた」と森保ジャパンの勝利を総括。「10月にホームで“サンバ軍団”ブラジルを破ったのに続き、ガーナも制して連勝を飾った。個人技に優れるガーナを相手に組織力で優位に立ち、勝利を手にした」とし、「試合終盤まで攻守の組み立てで優位に立ち、勝利の賛歌を歌った」と結果を報じた。
「ブラジル下した勢いそのまま！ 日本、ガーナ相手に試合内容で圧倒」と見出しを打ったのは、サッカー専門メディア『FOOTBALLIST』だ。同メディアは「ブラジル戦の勝利は日本にとって大きな自信となった。３年間磨き上げた３バック戦術が優勝候補のブラジルに通用して、ガーナ戦でも通用しないはずがなかった」とし、こう続ける。
「日本はわずか２ゴールしか記録しなかったが、試合内容でガーナを完全に圧倒した。支配率はほぼ互角だったが、強いプレスでガーナを牛耳った。シュート数はもちろん、デュエル勝率でも地上戦、空中戦ともにガーナを凌駕した」
ほかでは、サッカー専門メディア『Best Eleven』が「Aマッチ２試合連続得点、日本代表の現役最多ゴール独走」と題して南野拓実にフォーカス。「佐野海舟が放った鋭いパスを受け、エリア内で右足を簡潔に振り抜き、先制ゴールを決めた。ブラジル戦でも２点差の劣勢から挽回のゴールを決めた南野は、これでAマッチ２戦連発に成功。代表通算26得点で歴代８位に浮上し、レジェンドの木村和司と同率に並んだ。現役選手では最多だ」と、エースの活躍を詳細に綴っていた。
なお、同日には韓国代表もホームの大田ワールドカップ競技場でボリビア代表と対戦。57分にソン・フンミンの直接フリーキックで先制すると、88分には途中出場のチョ・ギュソンが追加点を挙げて２−０で勝利。10月シリーズ２戦目のパラグアイ戦に続く勝利で、Aマッチ２連勝を飾った。
2022年カタールW杯メンバーのチョ・ギュソンは今回、約１年８か月ぶりの代表復帰戦で得点をマークし、２大会連続のW杯出場へアピール。スポーツ紙『スポーツソウル』によると、試合後には「ファンの前でゴールを決められて嬉しい。久しぶりに代表に合流して、まさか出場できるとは思わなかった。監督がチャンスをくださって、ゴールまで決めることができた。本当に感謝している」と喜びを明かし、得点シーンについては「“ゴールを決めたい”という執念で押し込んだ」と振り返っていた。
次戦は日韓で対戦相手を入れ替え、18日に日本がボリビア、韓国がガーナと対戦する。ともに2025年ラストとなる代表ウィークを連勝で終えることはできるだろうか。
構成●ピッチコミュニケーションズ
参照記事：「執念で押し込んだ」ケガに苦しんだ韓国代表イケメンFWが華麗な復活！１年８カ月ぶり代表戦で劇的ゴール
