「Brave 4 Pro」標準付属品付き

Amazonにて、AKASOのアクションカメラ「Brave 4 Pro」がセール価格で販売されている。期間は11月16日23時59分まで。

「Brave 4 Pro」は、高精細な映像を撮影できる4K/30fpsを搭載。拡大しても粗さが目立ちにくく、静止画もきれいに切り出せる。高性能ソニーセンサーを搭載し、20MPの高品質な写真を記録可能。また、2.0インチタッチパネル式液晶画面を採用しているため、直感的に素早い設定変更がでる。デュアルカラースクリーンで撮った映像をいつでもすぐに確認することが可能だ。

今回のセールでは、標準付属品付き、標準付属品+フローティンググリップと収納ケース付き、標準付属品+自撮り棒と収納ケース付きが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Brave 4 Pro 標準付属品付き】【標準付属品+フローティンググリップと収納ケース付き】【標準付属品+自撮り棒+収納ケース】