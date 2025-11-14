ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¢32ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¿¹²¼æÆÂÀ¤é½ËÊ¡¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡×¡Ö¾Â¤ËÂÄ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¤¬11·î10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê32¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü11·î10Æü¤ÏºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Î32ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö32¡×¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àºäËÜ¤Î»Ñ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ðー¥¹¥Çー»î¹ç¤Î¸å¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤é¥Áー¥à¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¤ÈºäËÜ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2ËçÌÜ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·～¡×¡ÖºäËÜ¶ÚÆù¥¨¥°¡×¡ÖÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¾Â¤ËÂÄ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£