『超能力ファミリー サンダーマン』映画＆新作ドラマ、NHKで一挙放送

人気シリーズ「サンダーマン」が映画と新作ドラマで帰ってくる！ 2014年から放送したドラマシリーズ『超能力ファミリー サンダーマン』が新たなステージへ！

家族全員が超能力を持ち、スーパーヒーローとしてさまざまなヴィランを倒してきたサンダーマン一家。パパとママ、双子のフィービーとマックスに、ビリーとノーラ、末っ子のクロエも成長し、ますますパワーアップ！ マックスの悪友？）ドクター・コロッソも健在。まずは映画を見てからドラマを見ると楽しさが倍増！

映画『超能力ファミリー サンダーマン 〜帰ってきちゃったスーパーヒーロー』

Eテレ 2026年1月3日（土）午後4：30〜

※放送日時は変更になる場合があります

【概要／あらすじ】

あれから月日は流れ…サンダーマン一家はメトロバーグでヒーローチーム「Tフォース」として活躍していた。だがそこに、目覚ましい活躍を見せる「Vチーム」が現れる。ある時、Tフォースが犯罪現場で戦っているさなかに、Vチームが現れ、彼らに手柄をとられてしまう。さらにVチームのメンバーにケガをさせてしまい、サンダーマンはヒーロー連盟をクビに！ Tフォースは解散、一家は昔住んでいた懐かしい町、ヒドゥンビルに戻ってくる。だがそのことに納得がいかないフィービーとマックスがVチームの素性を調べたところ、とんでもないことがわかる…。

[原題] The Thundermans Return [制作] 2024年 アメリカ

[出演]

フィービー・サンダーマン…キーラ・コサリン [声：高垣彩陽]

マックス・サンダーマン…ジャック・グリフォ [声：増田俊樹]

ハンク・サンダーマン…クリス・トールマン [声：堀内賢雄]

バーブ・サンダーマン…ローザ・ブラーシ [声：佐々木優子]

ノーラ・サンダーマン…アディソン・リーケ [声：遠藤綾]

ビリー・サンダーマン…ディエゴ・ベラスケス [声：バトリ勝悟]

クロエ・サンダーマン…マヤ・ル・クラーク [声：砂田理子]

ドクター・コロッソ（声）…デイナ・スナイダー [声：飛田展男]

声の出演：富樫美鈴、安藤瞳、榎木淳弥、伊東健人、花輪英司、間宮康弘、田中光、ほか

【映画『超能力ファミリー サンダーマン 〜帰ってきちゃったスーパーヒーロー』放送情報】

[放送予定]2026年1月3日（土）午後4：30〜

[音声]ステレオ 2か国語（主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信予定

ドラマ『超能力ファミリー サンダーマン 〜秘密大作戦』

Eテレ 2026年1月4日放送スタート 毎週（日）午後5：25〜

※放送日時は変更になる場合があります

【概要／あらすじ】

シークレットショアーズという町で邪悪な通信が検知された。フィービーとマックスは、ヒーロー連盟のキックバット会長の命令でその町に潜入捜査に向かうことに。2人はクロエも連れて行くことにする。というのも、クロエの周りにはサンダーマンの知名度を目当てに近づいてくる友だちばかりで、クロエに普通の子と同じように暮らしてもらいたいという思いがあった。さらにそこに押しかけるようにドクター・コロッソもついて来ることに。どうやらコロッソは謎の人物と連絡をとりあっているようだが…。

[原題]The Thundermans : Undercover [制作]2025年 アメリカ

[出演]

フィービー・サンダーマン…キーラ・コサリン [声：高垣彩陽]

マックス・サンダーマン…ジャック・グリフォ [声：増田俊樹]

クロエ・サンダーマン…マヤ・ル・クラーク [声：砂田理子]

ジンクス…ネイサン・ブロクストン [声：新井笙子]

コンブチャ…キンリー・カニンガム [声：川勝未来]

ドクター・コロッソ（声）…デイナ・スナイダー [声：飛田展男]

ハンク・サンダーマン…クリス・トールマン [声：堀内賢雄]

バーブ・サンダーマン…ローザ・ブラーシ [声：佐々木優子]

ビリー・サンダーマン…ディエゴ・ベラスケス [声：バトリ勝悟] ほか

【ドラマ『超能力ファミリー サンダーマン 〜秘密大作戦』放送情報】

全13回

[放送予定]2026年1月4日放送スタート 毎週（日）午後5：25〜

[音声]ステレオ2か国語（主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信予定

