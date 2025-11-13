この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Ryota「この歳になったからこそ、新しいことを始めるべき」-老化防止へ40代からの健康習慣を熱弁

YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが「【警告】老化も頭の回転も差がつく！40歳以降の健康習慣はコレが大事！」と題し、40代以降の健康習慣について熱く語った。動画冒頭で「皆さんは健康習慣を意識していますか？」と問いかけつつ、7つの習慣を具体的に紹介。自身も40歳を越えた今だからこそ、身に着けておくべきポイントをわかりやすく解説した。



まずRyotaさんが強調したのは「この歳になったから、新しいことをやめよう、ではなく、新しいことをし始めた方がいい」との主張だ。「脳を活性化するために、少し難度の高い学びや新しいチャレンジが不可欠」と語り、英語の実践やAI時代においても“自ら考える力”の重要性を力説。「脳を使わずにいると記憶力も低下し、会話も噛み合わなくなってしまう」と現代人への警鐘も鳴らした。



次に、「感情を伴う体験を積極的に」とアドバイス。歌や物語創作、自ら芸術に触れることで「認知症の予防になる」とし、「最近文化に触れていないなら、昔好きだったジャンルに再び目を向けてみるのもアリ」と語った。また、カフェイン摂取に関しても「14時以降は控えることで睡眠の質を守る習慣にシフトして欲しい」と、実体験を交えてアドバイス。夜遅いコーヒー1杯が眠りを浅くしてしまうリスクについて、「私も夜はルイボスティーなどカフェインレスに切り替えています」と明かした。



「運動と筋トレ」では「40代からは筋肉量が落ちるので週3回の有酸素運動やスクワットなど下半身強化が大切」と推奨し、「筋肉が減ることで男性ホルモンも低下し、意欲もなくなる」と解説。「私自身、30分運動を続けたことで体調や体型が劇的に戻った」と自らの実感も伝えた。



さらに「第3の居場所＝サードプレイス」の重要性にも言及。「家と会社の往復だけではなく、趣味や行きつけのお店など“居場所”を作ることで心の健全さが保てる」と述べ、“やりたいことベース”で無理なく続ける方法を勧める。「ストレス解消も食事や飲酒以外の『没頭できるもの』をつくろう」とし、カラオケや創作活動を例に「現代人はカロリーも砂糖も過剰摂取になりがち。内臓脂肪がつく前に、食以外での発散法を模索して欲しい」と訴えた。



最後は夜食の制限について。「夜はなるべく低カロリーなものに置き換え、いつまでも若いころの習慣を引きずらないように」とアドバイス。「体型や体重が変化してきたら、習慣を見直す合図」と自身の経験も踏まえて締めくくった。



「今回のまとめとして、今までと自分は変わらなきゃいけない。このココヨワチャンネルではメンタルヘルスや健康の知識を発信しているので、詳細は動画概要欄をぜひ確認して欲しい」と、Ryotaさんは視聴者に呼びかけて動画を終えた。