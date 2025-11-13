トヨタの「“4WD”クーペ」に大反響！ 「300馬力」ターボエンジン搭載！ 現代版“セリカ”に「市販化してほしい」の声も！ 米国で登場した「GR86 ラリーレガシーコンセプト」が話題に

「セリカ復活」を思わせるカラーと4WDシステムが話題に

2025年11月4日〜7日に米国ラスベガスで世界最大級の自動車パーツ見本市「SEMAショー2025」が開催されましたが、前年のSEMA2024で米国トヨタが公開したのが「GR86 ラリーレガシーコンセプト」です。

自動車パーツの見本市「SEMAショー2024」で発表された「GR86 Rally Legacy Concept 」

トヨタ「GR86」は、2021年に登場した2ドアクーペのスポーツカーで、初代「86」のDNAを受け継ぐモデル。スバルと共同開発された後輪駆動（FR）スポーツで、軽快なハンドリングとピュアな走りを持つ人気モデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「“4WD”クーペ」です！（77枚）

そのGR86をベースに製作された「ラリーレガシーコンセプト」は、1990年代に世界ラリー選手権（WRC）で活躍した「セリカ GT-FOUR（ST185型／ST205型）」へのオマージュとして開発されました。1993年のモンテカルロラリーでディディエ・オリオールが劇的な逆転優勝を果たした名シーンから着想を得たといいます。

外観には、当時のラリーマシンを想起させるホワイト基調のボディに、赤と緑のグラフィックを組み合わせた懐かしいカラーリングを採用。ヘッドライト間には象徴的な「丸目4灯」の意匠を再現し、リアには大型ウイングを備えるなど、“セリカ復活”を思わせる仕上がりです。

パワートレインには、自然吸気ではなく「GRカローラ」と同じ最高出力300馬力・最大トルク370Nmを発揮する1.6リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載。駆動方式も同車の「GR-FOUR」フルタイム4WDシステムを採用しており、走りの中身も本格派です。

まさに“見た目も中身もラリーカー”といえる構成で、FRスポーツのGR86が4WD化されたことで、まさに“現代版セリカ GT-FOUR”の名にふさわしい一台となっています。

※ ※ ※

SNSでは、トヨタがSEMA2024で公開したGR86 ラリーレガシーコンセプトに多くの反響が寄せられています。

「一昔前ならこれを“セリカGR-FOUR”として販売しそう」「GRヤリスがあるから出さないと思うけど、売ったらめちゃ人気出そう」といった声のほか、「このままラリー参戦してほしい」「WRCに復活してくれたら胸アツ」といった期待のコメントも見られました。

また、「懐かしいカラーだな」「カラーがかっこいい」「黒いボンネットと真っ赤なボディカラーも似合いそう」など、往年のラリーマシンを思わせるデザインに反応するファンも多く、「面白いモデル」「86の4WDターボは国内でも欲しい」といった意見も上がっています。

SNSでは“現代版セリカ”として盛り上がりを見せており、「このまま市販化してほしい」と望むコメントも少なくありません。

なお、トヨタは2025年のSEMAショーで「カムリ GT-S コンセプト」など新たなモデルも披露しました。