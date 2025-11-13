【大島 和人】「NBA丸パクリではダメ」日本バスケ界最大手エージェントが語る新Bリーグ成功の鍵【日本主導の「アジアリーグ」創設も提言】

Bリーグは2026年秋から「B.PREMIER（Bプレミア）」を立ち上げる。従来のB1、B2を発展的に解消し、審査のハードルを引き上げたカテゴリーだ。Bプレミア発足に合わせてサラリーキャップ（年俸上限規制）、フロアキャップ（年俸下限規制）、ドラフト制、降格の廃止といった「NBA型」の新しい仕組みが導入される。第1回のドラフト会議は、新カテゴリーの発足に先んじて1月29日に開催される。

高すぎる報酬設定や人材難、大学カテゴリ―との連携不足など各所から不満の声が上がっている中、最大手バスケエージェント「SHOEHURRY!(シューハリー)」代表の平将貴氏はどう考えるのか、話を聞いた。

ドラフトとサラリーキャップは“ニコイチ”で

Bリーグにおける目下の論点はドラフト制度だ。2026年1月29日に第1回会議が開催される。

平はまずドラフト、サラリーキャップといった枠組みを支持している。

「バスケットボールは選手ひとりの与える影響度が高いスポーツです。ある程度はお金の部分を均等化して、そこに（下位から有望選手を指名する）ウェーバーでドラフトを入れた方が、戦力は均衡するし、リーグの魅力も上がるでしょう。サラリーキャップとドラフトはニコイチで（＝2つとも）入れるべきだとずっと考えていました」

しかし第1回会議に向けて用意されている制度は、設計に難がある。

「クラブ側の立場に立って『どうしたものかな』と思われる一つ目の部分は、年俸が1巡目、2巡目とそれなりに高い金額で確定してしまっているところです。日本のマーケットで、そんなに選手の数もいません。 (2巡目大卒の)1400万とか（3巡目大卒の）1000万がB1の下限に近い金額なら、それが高いとは思わないでしょう。しかし現実としてB1の中でも年俸1000万円以下で主力という選手はたくさんいます」

彼が修正案として提示するのは新人選手の報酬をもっと細かく設定し、「傾斜」をつけるNBA方式だ。

「1巡目の1位は期待の星ですから、ある程度高くするべきでしょう。しかし1巡目の全員26人に1800万払うとなると、その金額に見合う候補者数が足りないのが現状です。なので1巡目の1位、2位、3位と下がっていくようにして、かつ交渉の範囲がある仕組みに少しモディファイ（修正）するだけで、選手を選びやすくはなると思います」

同じ1巡目でも「全体1位」と「全体26位」では選手としての能力、価値が大きく違う。しかも新ドラフトはその扱いに差をつけていない。しかも「日本の大学」「NCAAディビジョン1」といった極端に広い属性で新人の報酬額を設定している。NCAAのディビジョン1と言っても、チームやカンファレンスごとのレベル差は大きい。となれば「報酬の設定が高すぎるから指名されない」というミスマッチが起こる。

NBAとも欧州とも違う“日本のかたち”へ

平は続ける。

「NBAのドラフトは1巡目、2巡目の合計が60人で、2年から4年間の契約が保証されるのは1巡目の30人だけです。世界のトップが集まるNBAですら30人しか対象がいません。Bリーグは今の感じだと30代のベテランが頑張っています。マーケティングとしても彼らを前面に出していて、急速に新陳代謝するイメージはありません。ドラフト自体に僕は大賛成ですが、今の仕組みだとクラブ側が困るだろうなと思います」

プロ志望の選手には危惧、動揺があったのだろう。ドラフト導入の発表後に、10名近くの大学生が中退プロ入りを選択した。

「選手からすると『ドラフトが分からない』という状況がまずあると思います。それに若い選手ほど、お金でなくどういうチームでやりたいか、どういう練習環境なのかを大事にしていますね。B1でも24時間使える施設を持っているクラブと、『市民体育館を午後の5時間しか使えません』というクラブに分かれます。回避は狭間の世代だからこその権利で、今回の駆け込みは仕方のないことだと思います」

現実問題としてBリーグの経営者を中心とした実行委員会、外部理事も含めた理事会をあの案は通ってしまった。ドラフト制度を続けるにしても、第2回以降に向けた修正が必要だろう。どのような方向に、どのような方法で直していけばいいのだろう。彼はこう述べる。

「NBAも何十年という歴史の中で様々な例外条項を作ってきています。Bプレミアもそれを参考にしてはいるものの、NBAを丸パクリすればいいわけではないし、NBAにはないユースの存在もあります。ヨーロッパとの併合型で新しい、日本の実態に合う制度に切り替えられればいいと考えています。個人的な希望はエージェント、クラブで（強化や編成の）実務を担当している人を入れた『有識者会議』的な分科会が制度設計の前段階であるといいなと思います。ライター、記者の方がいてもいいですよね」

“勝つ”だけではリーグは育たない

ドラフト制度以外にも、考えるべきポイントはいくつかある。Bプレミアでは「オン・ザ・コート（＝外国籍選手の起用制限）ルール」が緩和され、新たにサラリーキャップ（年俸上限制限）も導入される。このメリットを引き出しつつ、デメリットを抑える仕組み作りが重要だ。

「大切なのは強化、育成、普及に対してリーグがどう多角的に考えて制度を作っていくかです。今回の案は中長期的に見た時に育成に対しては少しネガティブに触れる可能性がある思っていて、理由の一つは日本人選手が枠として減ることです。B.ONE以下でプレーの場を担保すればいいという発想はもちろんありますが、初年度の段階ではB.ONE以下の存在価値を最大限に引き出せていないように思います。」

Bプレミアの最大4名の外国出身選手がコートに立つルール下では、英語を「公用語」にして、ヘッドコーチも外国出身者にしたほうがマネジメントしやすくなる。選手が国内にいながら世界レベルを経験できる強化の観点のメリットはもちろんあるが、日本人選手の超えるべきハードルは高くなる。

「グローバルに戦うことを考えればいい変化ですけど、外国籍のヘッドコーチはよほどのことがない限り日本人選手の育成をメインでやろうと思わないでしょう。契約期間があり、その中で結果を求められる仕事だからです。そこで切磋琢磨して生き残ることが出来た選手はレベルアップすると思いますが、相対的には少人数でしょう。 現実的に日本人選手がどのチームでもスターでメインスコアラーになるような未来は、少しイメージが湧きずらいです。」

また、普及の観点ではバスケ界にどれだけ才能を呼び込み、彼らにプロを目指してもらうかーー。確かにそこはリーグが意識するべき部分だ。

「実態としてB1は得点のおそらく6〜7割を外国出身の選手たちが取っています。彼らは勝敗に対して大きなウェイトを占めているがゆえに、年俸も高くなる。『外国籍サラリーキャップ』と『日本人サラリーキャップ』に分けた方が、普及や選手の保護にはつながるかもしれません。」

Bプレミアより上のアジアリーグを作る

当初の想定より膨らんだチーム数も問題だ。枠組みが決まり当事者がそれを前提に動き始めてしまっている以上、安易なリセットはできない。後戻りも芳しくはない。

平はまず現状をこう分析する。

「Bプレミアは多くても18チームと言っていたのが、結局26となりました。夢のアリーナがたくさん出来たという観点からは素晴らしいことですが、ここ数年でアリーナを建てるチームが出てきたら、30くらいになるでしょう。果たしてそれが当初想定していた『プレミア』なのかは疑問です。でも今後Bプレミアをまた1部、2部に分けましょうと言い始めたら必ずハレーションが起きるし、それは無いと思います。」

では、どうすればいいのか？彼はこう答える。

「マーケットを広げる観点から考えても、アジアリーグをやるしかないと思うんです。下を向くのでなく、上に広げていく発想です。今のEASL（東アジアスーパーリーグ）みたいな枠組みを日本が主導してアジアリーグ化して、ユーロリーグみたいに（国内のリーグ戦と）並行して走らせるリーグを作る発想です。Bプレミアの上位はアジアリーグに出ることを目指すためにシーズンを頑張る。ベスト4のチームはアジアリーグ行ける仕組みです。『シュリンクさせます』はネガティブですし、そうさせないためにはもう一段上を作るしかない。それであって初めて、Bプレミアはさらに価値を上げて、NBA に次ぐリーグになり得ると思っています」

仮にドラフト制度を続けるなら、新人選手の報酬額を細かく設定する、幅を設けることは必須条件と言っていいだろう。サラリーキャップやオン・ザ・コートルールについても、日本人選手と外国出身選手のレベル差が明確にある中で「日本人選手のプレータイム、報酬をどう確保するか」というのももう少し意識していい。

もちろん平のアイディアが実現可能なのか、そこは検証が必要だろう。ただドラフト、サラリーキャップといったBプレミアのルールが未熟なことは間違いない。「広い視野を持つ人」「日本、世界の実態を理解している人」が議論に加わり、修正に着手することは、日本にバスケが深く根付くための前提だ。

