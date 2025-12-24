FC東京がBLACKPINKとコラボFC東京は12月22日、韓国の4人組ガールズグループのBLACKPINKとのコラボグッズを発売することを発表した。今回のグッズは、2026年1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念したコラボレーショングッズとなっており、1月8日に発売される。クラブのHPで紹介された商品には胸に「FC TOKYO」という文字と左胸にFC東京のエンブレム、右胸にBLACKPINKのハートのロゴ、背中にFC東京の